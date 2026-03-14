El Avilés sobrevive al asedio del Talavera: empate que mantiene a los blanquiazules fuera del descenso (1-1)

El Avilés sigue en la cuerda floja. Aunque, sobre el papel, un empate en casa del Talavera (1-1) puede dejar buen sabor de boca, lo cierto es que, en la situación en la que está el cuadro asturiano, sabe muy a poco. Lo más preocupante, además, son las malas sensaciones que deja el equipo. Mejoró el equipo de Dani Vidal con el paso de los minutos, pero la primera parte en El Prado solo la firma un equipo condenado a descender. Cayarga, con una gran media volea, rescató un punto que deja a los asturianos fuera de la zona roja, que ahora tienen a tan solo dos puntos. Urge ganar y urge que el Avilés encuentre de nuevo su mejor versión.

Dani Vidal, en la previa del encuentro, anunció novedades en su once y no defraudó. La primera, en la portería. Por segunda vez en lo que va de temporada Nando Almodóvar se puso los guantes, sentando a un Álvaro Fernández que quedó señalado ante el Zamora. Atrás regresó, durante los primeros minutos, la defensa de tres centrales, con Grigore acompañando a Babin y Adri Gómez. Gete le robó la cartera a otro de los que salió en la foto en la derrota ante el cuadro zamorano, Christian Rivera, y Javi Cueto e Isi Ros ocuparon los huecos en ataque de Santamaría y Raúl Rubio. Revolución en busca de un cambio.

Talavera de la Reina 1 1 Avilés 1-0, min. 19: Ferni. 1-1, min. 30: Cayarga Alineación Talavera de la Reina Belman (1);

Arturo Molina (1), Sergi Molina (1), Álvaro López (1), David Cuenca (1);

Ferni (2), Montero (1), Isaiah (1), Pitu Doncel (1), Edu Gallardo (1);

Marcos Moreno (2) CAMBIOS Valen Gómez (1) por David Cuenca, min. 63. Aleix Roig (1) por Montero, min. 63. Acosta (1) por Isaiah, min. 75. Luis Sánchez (s. c.) por Pitu Doncel, min. 81. Di Renzo (s. c.) por Marcos Moreno, min. 81. Alineación Avilés Nando Almodóvar (2);

Campabadal (1), Adri Gómez (1), Babin (1), Grigore (0), Osky (2);

Isi Ros (1), Gete (1), Kevin Bautista (1), Cayarga (2);

Javi Cueto (1) CAMBIOS Eze (1) por Grigore, min. 46. Christian Rivera (1) por Adri Gómez, min. 61. Raúl Ruvio (1) por Cayarga, min. 61. Santamaría (1) por Javi Cueto, min. 69. Guzmán Ortega (1) por Osky, min. 73. Pablo Morales (Comité andaluz). Amonestó a los locales Isaiah, Marcos Moreno y Belman y a los visitantes Isi Ros y Kevin Bautista. El Prado. 3.476 espectadores, según datos oficiales.

Sin embargo, a pesar de todas las modificaciones, la imagen del Avilés durante la primera parte estuvo muy lejos de la deseada. Para muestra, un dato. El Talavera disparó hasta en seis ocasiones en los primeros 45 minutos. El Avilés, dos veces. Cierto es que a los toledanos les faltó puntería, ya que de esos seis chuts tan solo uno fue a portería.

Acoso toledano

El acoso toledano fue constante. Cuenca probó, en el minuto 2, a Nando Almodóvar de cabeza, el primero de la media docena de acercamientos con peligro que tuvo el Talavera durante los primeros veinte minutos. El Avilés trataba de escaparse de la ofensiva local, pero parecía totalmente maniatado. Ni conseguía tejer una buena combinación de pases ni podía escaparse con un contragolpe. El dominio por parte de los castellano-manchegos era total.

Tanto fue el cántaro a la fuente que acabó llegando el primer tanto del Talavera. La zaga blanquiazul era un mar de dudas en la primera parte y Grigore personificó esas sensaciones. El rumano rechazó, sin apenas fuerza, un envío de córner por parte del cuadro talaverano. La pelota la cazó Ferni que, con una definición increíble, le pegó al palo largo, mandando la pelota al fondo de la red. Lo peor es que haber encajado solo un tanto en los primeros veinte minutos era la mejor noticia para un pobre Avilés.

Cayarga puso la igualada

Un larguerazo del Talavera en el 26 sacó de la cueva al Avilés. Dani Vidal regresó a la defensa de cuatro hombres, adelantando la posición de Adri Gómez, que formó como pivote, y la de Kevin Bautista, que hizo lo propio como mediapunta. Por suerte para los blanquiazules, la primera clara que tuvieron la mandaron a guardar. Cayarga, con una media volea en el 38, remachó un centro de Gete que, tras la pelea de Javi Cueto, cayó en sus botas, poniendo la igualada en el marcador. Cuarto tanto del avilesino, de lo mejor de esta temporada en el cuadro asturiano.

El FVS salvó al Avilés de irse por detrás en el marcador al descanso. Gallardo colgó un centro con muchísimo peligro en el área para Montero, que aprovechó el error en el despeje de Adri Gómez. Campabadal, tratando de frenarle, le tiró al suelo, cometiendo penalti. Por suerte, el árbitro, tras revisar la acción, anuló la jugada por mano del atacante del Talavera.

Dani Vidal metió mano a su equipo al descanso y, viendo la sangría defensiva del Avilés en la primera mitad, decidió meter a Eze, ya recuperado de su lesión, por un Grigore muy endeble atrás. Sin embargo, nada más arrancar la segunda mitad tuvo que aparecer Nando Almodóvar. El andaluz estuvo ágil para repeler el disparo de Marcos Moreno, que se coló en el área ante la pasividad de la zaga blanquiazul.

Mejor versión en la segunda parte

Diez minutos de segunda parte le bastaron al Avilés para tener más pelota que en toda la primera mitad. La charla de Dani Vidal en el descanso pareció funcionar en ese aspecto; sin embargo, a pesar de la mejora blanquiazul, las ocasiones de peligro tenían siempre el mismo protagonista, el Talavera. Eze corrigió, cuando se mascaba la tragedia, otro error defensivo avilesino en la defensa de una jugada a balón parado que aprovechó Álvaro López. Poco después, Almodóvar volvió a hacerse gigante para evitar el tanto de Marcos Moreno.

El paso de los minutos le sentó mejor al Avilés, que acabó el encuentro tratando de buscar la victoria. Probó el cuadro avilesino a balón parado, confiando en el guante de Gete, y con un chut desde la frontal de Christian Rivera, pero sus acercamientos acabaron muriendo en la orilla. Rozó el tanto Santamaría, pero se quedó lejos para tratar de empalar un centro-chut de Campabadal desde un costado.

Salvó un punto el Avilés en Toledo que, a la vista de las ocasiones de ambos equipos, tiene que saber a gloria en el lado asturiano. Los blanquiazules duermen una jornada más fuera de los puestos de descenso, pero la situación sigue siendo límite. Seis puntos de 36 y tan solo una victoria en 2026. El encuentro ante el Cacereño del próximo fin de semana será otra final por la salvación.