El Avilés, con la soga al cuello, visita al Talavera en busca de una victoria vital por la salvación

Matar o morir. Así se titula una de las últimas canciones de uno de los grupos referencia de la escena urbana española, "Hijo de la Ruina", y esa es la sensación con la que viaja el Avilés a casa del Talavera. Los blanquiazules, que ya rozan los puestos de descenso, se enfrentan a las 21 horas (Movistar+) a un equipo al que tan solo le separan tres puntos. Es decir, de perder en El Prado y si el Ourense consigue un empate ante el Racing de Ferrol, el cuadro avilesino caería por primera vez desde septiembre a la zona roja de la clasificación. Por ello, o Dani Vidal consigue matar al conjunto castellano-manchego o todo apunta a que terminará muriendo en la orilla.

Situación preocupante

Lo cierto es que la situación del Avilés es cada vez más preocupante. El cuadro blanquiazul suma cinco de los últimos treinta puntos en juego. A pesar de que tras los empates ante Tenerife y Madrid Castilla parecía que se recuperaban las buenas sensaciones, la derrota contra el Zamora ha devuelto el pesimismo al Suárez Puerta. El riesgo de descenso, teniendo en cuenta la racha que lleva el conjunto asturiano en este 2026, es cada vez más latente. Lleva dos meses sin ganar.

Dani Vidal, técnico blanquiazul, evitó catalogar el partido como final, aunque, tanto por la necesidad de cortar la mala racha como por poner tierra de por medio con el descenso, no sería descabellado calificar como tal el encuentro. En el Suárez Puerta Avilés y Talavera firmaron tablas, por lo que quien salga vencedor del duelo en El Prado conseguirá hacerse con el gol average, un punto que podría ser clave a final de temporada. Además, tras solo sumar una victoria en lo que va de segunda vuelta, los asturianos necesitan sí o sí una victoria que despeje parte de los fantasmas.

Esquema de tres centrales

Para conseguir dar la machada el Avilés baraja regresar al esquema de tres centrales, la fórmula que ya se usó para empatar ante el Madrid Castilla y el Tenerife. Dani Vidal optó por cambiar de sistema ante el Zamora, pasando a poner cuatro hombres en la zaga, pero el mal resultado le ha llevado a plantearse un nuevo cambio. Lo que parece más asentado es el doble pivote, formado por Kevin Bautista y Christian Rivera. El gijonés fue uno de los señalados en la derrota ante el cuadro zamorano tras cometer un duro error defensivo, pero el catalán mantiene su confianza en el centrocampista, que cada vez está más cerca de su mejor versión.

Onces previsto para el Talavera-Avilés / LNE

Arriba, con la lesión de Uzkudun, Santamaría, Raúl Rubio y Javi Cueto tienen el reto de volver a enchufarse de cara a gol. Los cinco arietes que tiene el Avilés tan solo suman un tanto por cabeza en lo que va de 2026, cifras que deben mejorar si quieren acercar al Avilés a la salvación. En Talavera todo apunta a que Santamaría ocupará una de las dos mediapuntas, escoltado por Cayarga en la banda izquierda, y que será Raúl Rubio el que ejerza de ‘9’.

Guzmán Ortega y Eze, convocados

Donde también hay novedades es en el banquillo blanquiazul. Tras varias semanas fuera por lesión, a El Prado viajan Eze y Guzmán Ortega, dos de los protagonistas de la grave crisis de lesiones que asoló la defensa del Avilés. Ambos podrían tener minutos en la segunda mitad. En la villa del Adelantado se quedaron Andrés Carmona, que está a punto de regresar a los planes de Dani Vidal, Uzkudun y Viti, con los que el técnico es optimista.

El Avilés está obligado a ganar si no quiere meterse en un buen lío. Talavera se antoja como clave para el futuro cercano del conjunto blanquiazul.