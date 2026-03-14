Dani Vidal, más crítico que nunca con su Avilés: "Han sido los peores 45 minutos de la temporada"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, se mostró más crítico que nunca con la actuación de su equipo ante el Talavera, sobre todo con la imagen vista en la primera mitad. "Han sido de los peores 45 minutos de la temporada", afirmó el catalán, que dio por bueno el punto cosechado "por lo visto en el campo". El técnico tuvo palabras de elogio para Nando Almodóvar, su guardameta titular en este encuentro. "Tuvo influencia directa en que saquemos un empate", señaló. Estas fueron sus palabras:

Valoración

“La primera parte ha sido muy mala, sobre todo a nivel de duelos, de malos despejes y de situaciones no forzadas. Ha sido realmente mala, los peores 45 minutos de lo que llevamos de temporada. Hemos hablado al descanso, había que imponerse desde lo individual, porque el nivel no ha sido el que tocaba. En la segunda parte hemos estado mejor, pero curiosamente es cuando han llegado las ocasiones más claras del Talavera. Hemos tenido bastantes llegadas, nos ha faltado atacar mejor el área. El Talavera en casa es muy fuerte, es de los mejores locales que hay. Veníamos a por la victoria, era un enfrentamiento directo, pero sobre todo no perder la diferencia. Toca reflexionar sobre la primera parte y hacer bueno por fin este punto en casa, con nuestra gente”.

El Talavera

“Hay que ser realista. El Talavera tiene una identidad muy marcada, está jugando bien en casa. Si en lo individual eres tan perdedor de duelos como en el primer tiempo no te dejan salir de tu campo. En la segunda parte hemos estado mejor. Damos por bueno el punto por lo visto en el campo”.

Los centros laterales

“Hemos salido con una línea de cinco para protegernos más en los centros, pero la tuvimos que desarmar porque era un drama. La intención era, teniendo un jugador más atrás, tener un poco más de empaque. El equipo se recompuso cuando pasamos a defender con cuatro. Lo de los duelos individuales no nos lo podemos permitir”.

La presión

“Los jugadores son personas y tratas de anticiparse a esas situaciones, aislarles de la presión. A mí me ha tocado vivir unas cuantas situaciones. Espero que nos sirva de aprendizaje. Al descanso no hemos hablado de tácticas, era otra cosa lo que no funcionaba. Hemos subido el nivel, pero no ha sido una locura. Hay que aprender la lección y saber jugar estos partidos”.

Otro partido encajando

“Es un debe que tenemos durante todo el año. Hemos probado mil fórmulas. Hoy sabíamos que era complicado presionar, te anticipas a eso metiendo un hombre más atrás y al final, sin la línea de cinco, estamos mejor. Estamos probando cosas, pero nos está costando una barbaridad dejar la portería a cero. Es difícil cambiar a estas alturas la identidad del equipo. A ver si cogemos el punch goleador de todo el año. Los goles en contra no me gustan en nada, pero tenemos que apostar por tener más pegada”.

Cambio en la portería

“Nuestro punto lo salva Nando. Son varios los jugadores que creo que pueden dar más rendimiento. Aposté por Nando en Vigo, pero quitarlo después de ese partido quizás fue injusto. El nivel de los dos porteros es muy parejo, hoy nos ha dado seguridad. Estoy contento con sus paradas, el portero ha tenido influencia directa en que saquemos un punto”.

Otro empate

“Hay que sumar de tres. Nos quedan cinco victorias para asegurar la permanencia. Nos viene un calendario con enfrentamientos directos, hay que empezar a ganar para acercarse al objetivo. Sabía que esto iba a ser complicado, que vivimos una película muy bonita en la primera vuelta, pero esta es nuestra realidad. Lo vamos a conseguir”.