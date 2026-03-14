En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el partido entre el Avilés y el Talavera (1-1)
Los blanquiazules disputan un partido clave para conseguir la salvación
Una final. El duelo que afronta al Avilés ante el Talavera a partir de las 21 horas ha cogido, en las últimas horas, tintes de partido clave para la salvación. El empate del Ourense, uno de los rivales por no descender, obliga a los asturianos a traerse un buen resultado de tierras toledanas si no quieren meterse en un lío. De caer derrotas, pisarían por primera vez la zona roja de la tabla desde septiembre. Para conseguir la ansiada victoria, Dani Vidal ha realizado varios cambios, incluyendo la portería.
Alineación del Talavera: Belman; Arturo Molina, Sergi Molina, Álvaro López, David Cuenca; Ferni, Montero, Isaiah, Pitu Doncel, Edu Gallardo; Marcos Moreno.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Adri Gómez, Babin, Grigore, Osky; Isi Ros, Gete, Kevin Bautista, Cayarga; Javi Cueto.
Minuto 38. Amarilla para Campabadal, del Avilés.
Minuto 38. Penalti para el Talavera.
Minuto 30. Gol de Cayarga, del Avilés
Minuto 19. Gol de Ferni, del Talavera.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y el Talavera!
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo