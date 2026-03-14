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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el partido entre el Avilés y el Talavera (1-1)

Los blanquiazules disputan un partido clave para conseguir la salvación

Cayarga, durante el partido de la primera vuelta entre el Avilés y el Talavera

Cayarga, durante el partido de la primera vuelta entre el Avilés y el Talavera / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Una final. El duelo que afronta al Avilés ante el Talavera a partir de las 21 horas ha cogido, en las últimas horas, tintes de partido clave para la salvación. El empate del Ourense, uno de los rivales por no descender, obliga a los asturianos a traerse un buen resultado de tierras toledanas si no quieren meterse en un lío. De caer derrotas, pisarían por primera vez la zona roja de la tabla desde septiembre. Para conseguir la ansiada victoria, Dani Vidal ha realizado varios cambios, incluyendo la portería.

Alineación del Talavera: Belman; Arturo Molina, Sergi Molina, Álvaro López, David Cuenca; Ferni, Montero, Isaiah, Pitu Doncel, Edu Gallardo; Marcos Moreno.

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Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Adri Gómez, Babin, Grigore, Osky; Isi Ros, Gete, Kevin Bautista, Cayarga; Javi Cueto.

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