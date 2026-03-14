Sandroni, entrenador del Talavera, elogia los datos como visitante del Avilés: "Son un equipo de play-off"

Al igual que hizo Dani Vidal, Alejandro Sandroni, entrenador del Talavera, no quiso calificar el duelo ante el Avilés como una final, pero no escondió que es “muy importante”. El técnico argentino elogió la potencia de fuego del cuadro blanquiazul y puso en valor sus registros como visitante y, para frenar esos datos, pidió la ayuda de su público. “Tiene jugadores con mucho recorrido en el fútbol profesional”, destacó.

“El Avilés es un equipo de play-off fuera de casa, irían quintos. Han metido 26 goles como visitante y nosotros llevamos 28 en el global de la liga”, apuntó Sandroni, que repartió elogios a jugadores como Christian Rivera o Cayarga. “Ellos están cómodos jugando lejos de su estadio, además de que tienen un buen entrenador”, señaló el técnico del Talavera, que, a pesar de estas estadísticas, aseguró que prefiere jugársela en El Prado, estadio del cuadro castellano-manchego. “Sé que la afición no me va a fallar, creo que vamos a llenar el estadio”, afirmó.

Un equipo "bonito de ver"

Sandroni comentó que el estilo del Avilés le hace “un equipo bonito de ver”, pero quiso centrarse en sus propios jugadores a la hora de analizar el duelo. “Si somos un bloque y sabemos cuándo tenemos que ser más directos o no, podremos hacer un buen partido”, indicó el argentino, que también recordó lo igualada que está la Primera Federación. “La gente del Mérida no esperaba ni por asomo que fuésemos a empatar allí”, subrayó.

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“Va a ser un partido para disfrutar. Somos dos equipos que nos jugamos mucho. Estamos para esto, para partidos donde tienes pajarillos en el estómago”, zanjó el entrenador del Talavera. Cabe recordar que entre el cuadro castellano-manchego y el Avilés tan solo hay tres puntos de diferencia y, de hacerse con la victoria el conjunto local, podría mandar a los asturianos a puestos de descenso.