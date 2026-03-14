Dónde ver el Talavera - Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido
Los blanquiazules se juegan no caer a puestos de descenso en tierras castellano-manchegas
El Avilés se la juega ante el Talavera. El conjunto avilesino se enfrenta al cuadro castellano-manchego a las 21 horas en El Prado en un duelo marcado por las urgencias de ambos. Los blanquiazules necesitan sumar tres puntos si quieren poner tierra de por medio con el descenso, ya que entre ambos equipos tan solo hay tres puntos de diferencia. De caer derrotados en Toledo y empatar el Ourense ante el Racing de Ferrol, los del Suárez Puerta acabarían la jornada en la zona roja de la tabla, algo que no les ocurre desde el mes de septiembre.
El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en las siguientes plataformas: Movistar Plus, LaLiga+, Football Club, DIGI, Orange, Telecable, +Media, Zapi, R y Euskaltel.
Veinte jugadores disponibles
Para el duelo Dani Vidal, técnico del Avilés, tiene a veinte jugadores disponibles. El catalán no podrá contar con Uzkudun, Viti y Andrés Carmona. Cabe recordar que los blanquiazules llegan al duelo tras caer derrotados en el Suárez Puerta ante el Zamora, aunque en su último partido fuera de casa cosecharon un valioso empate contra el Tenerife.
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