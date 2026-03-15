Las claves de una novedad en el once del Avilés que le dio la razón a Dani Vidal: “Nuestro punto lo salva él”

La sangría de resultados del Avilés en esta segunda vuelta obligó a Dani Vidal a realizar múltiples novedades en un día clave ante el Talavera. No todas salieron como se esperaba el catalán, pero si hubo una que destacase por encima del resto, esa fue la del cambio en la portería. Por segunda vez esta temporada, Nando Almodóvar se puso los guantes de inicio, sentando a un Álvaro Fernández que había quedado señalado ante el Zamora, y el meta fue clave para evitar un desastre mayor en El Prado. "Nuestro punto lo salva Nando. Estoy contento con sus paradas porque ha tenido influencia directa en que saquemos este empate", destacó el técnico al término del choque.

El portero andaluz, de 22 años y cedido por el Cádiz Mirandilla -el filial del cuadro cadista- encajó el tanto en el único remate a puerta que recibió en el primer tiempo (poco o nada pudo hacer con el gran remate de Ferri al palo largo), pero fue clave en la segunda mitad para frenar al Talavera. Nando fue una pesadilla para Marcos Moreno, exhibiendo sus reflejos -sobre todo con un gran pie abajo- y haciéndose grande para evitar en varias ocasiones el tanto del atacante rival, que hubiese puesto el 2-1 para los locales, lo que hubiese significado un duro mazazo para los avilesinos.

Esta es su segunda participación en Primera Federación esta campaña y tuvo un final mucho mejor para él que en su debut como blanquiazul. Vidal apostó por él ante el Celta Fortuna, que goleó a los blanquiazules (4-2), pero no le dio más continuidad. "Quitarlo después tal vez fue injusto", reflexiona el técnico, que considera que tiene bien cubierta la portería. "El de nivel de los dos porteros es muy parejo, hoy Nando nos ha dado seguridad".

El Avilés sigue siendo el equipo más goleado

La entrada del gaditano en el once, al igual que el fallido intento de jugar con tres centrales al inicio del choque, se explica por los datos defensivos de los blanquiazules, los peores de la categoría. Vidal buscó un cambio de tendencia y sacó de la alineación titular a Álvaro Fernández, el portero más goleado de la categoría (ha encajado 38 de los 43 tantos de los blanquiazules), y la reacción fue positiva. No tanto el resto de cambios de inicio.

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La idea de reforzar el centro de la zaga era "para protegernos más en los centros", explicó Vidal, aunque antes del descanso adelantó a Adri Gómez para jugar con cuatro atrás. "La tuvimos que desarmar porque era un drama y el equipo se recompuso", reconoció. A su juicio, la primera parte "fue la peor de la temporada" y por ello tuvo que apostar por Eze tras el paso por los vestuarios en lugar de un Grigore que se fue muy señalado. Y con el nigeriano sobre el césped, los avilesinos se mostraron más sólidos e, incluso, acabaron mejor el encuentro. Esa tal vez sea la lectura más positiva para Vidal, que recupera más futbolistas para la causa en un tramo clave de temporada. La próxima semana, los avilesinos tendrán otra prueba de fuego, en un duelo clave por la salvación ante el Cacereño. Habrá que ver si el entrenador catalán le da continuidad a futbolistas como Almodóvar o Eze con el fin de renovar energías en la alineación titular. Lo positivo para el equipo es que en el resto de encuentros de la jornada, solo uno de los rivales directos por la permanencia consiguió el triunfo.