Empate insuficiente del Avilés Femenino ante el Atlético de Madrid

En su vital duelo en su lucha por la permanencia, el Avilés Femenino no pasó del empate ante el Atlético de Madrid C (0-0) en su visita a la ciudad deportiva Alcalá de Henares. El cuadro blanquiazul llegaba muy necesitado a la cita y con la firme intención de conseguir los tres puntos para tratar de acercarse a la salvación. Sin embargo, las de Javi Gómez no lo consiguieron pese a las buenas sensaciones que tuvieron por momentos.

Pradilla tuvo un buen acercamiento antes del descanso y, al inicio del segundo tiempo, las avilesinas tuvieron dos ocasiones peligrosas que no terminaron en gol. Ya en la recta final, Gómez realizó cuatro cambios en busca de un triunfo que no llegó y que supone el cuarto empate consecutivo para el Avilés. De esta forma, las blanquiazules se mantienen a la misma distancia de los puestos de descenso: siete puntos a falta de 15 por jugarse. Una situación cada vez más complicada. La próxima jornada, el Avilés recibirá en casa al séptimo clasificado, el Bizkerre, el sábado a partir de las 16:15 horas.