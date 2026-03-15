Las notas del Avilés-Talavera: tres notables y un suspenso tras "los peores 45 minutos de la temporada"

Tres notables y un suspenso. El Avilés cosechó un empate en su visita al Talavera en un encuentro marcado por las malas sensaciones de la primera mitad. "Han sido los peores 45 minutos de la temporada", aseguró Dani Vidal, técnico blanquiazul, muy crítico con la actuación de su equipo. Estas son las notas que deja el encuentro:

EL MEJOR: Nando Almodóvar

NOTABLE. Volvió a la titularidad y, esta vez, sí que dejó un buen nivel. Tuvo dos paradas clave para que el Avilés saliese vivo de Talavera.

Campabadal

APROBADO. Correcto en defensa, le faltó desparpajo arriba.

Babin

APROBADO. Supo sufrir en área propia, pero no mandó como en otros partidos.

Grigore

SUSPENSO. Muy precipitado. Cometió varios errores. Acertó Vidal sacándole al descanso.

Partido entre el Talavera y el Avilés, en imágenes / Área 11

Adri Gómez

APROBADO. Correcto, no cometió errores groseros.

Osky

NOTABLE. Muy destacable su partido teniendo en cuenta sus problemas físicos. De lo mejor.

Kevin Bautista

APROBADO. Está lejos de su mejor versión. Necesita aparecer más en ataque.

Gete

APROBADO. Creció con el paso de los minutos. Le faltó intensidad en los duelos.

Cayarga

NOTABLE. Cuarto gol para el avilesino. De lo poco rescatable arriba del Avilés.

Isi Ros

APROBADO. Se esforzó en la presión, pero se echó en falta que hiciese daño a la contra.

Javi Cueto

APROBADO. Apenas participó porque sus compañeros no le encontraron.

Eze

APROBADO. Dio seguridad atrás, algo que hacía mucha falta.

Christian Rivera

APROBADO. Tuvo un disparo que pudo ser el 1-2.

Raúl Rubio

APROBADO. No tuvo ninguna ocasión clara.

Santamaría

APROBADO. Una lástima que no llegase en la ocasión que tuvo en el 90.

Guzmán Ortega

APROBADO. Poca participación.