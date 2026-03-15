Las notas del Avilés-Talavera: tres notables y un suspenso tras "los peores 45 minutos de la temporada"
Nando Almodóvar, una de las novedades en el once blanquiazul, fue el mejor del encuentro
Tres notables y un suspenso. El Avilés cosechó un empate en su visita al Talavera en un encuentro marcado por las malas sensaciones de la primera mitad. "Han sido los peores 45 minutos de la temporada", aseguró Dani Vidal, técnico blanquiazul, muy crítico con la actuación de su equipo. Estas son las notas que deja el encuentro:
EL MEJOR: Nando Almodóvar
NOTABLE. Volvió a la titularidad y, esta vez, sí que dejó un buen nivel. Tuvo dos paradas clave para que el Avilés saliese vivo de Talavera.
Campabadal
APROBADO. Correcto en defensa, le faltó desparpajo arriba.
Babin
APROBADO. Supo sufrir en área propia, pero no mandó como en otros partidos.
Grigore
SUSPENSO. Muy precipitado. Cometió varios errores. Acertó Vidal sacándole al descanso.
Adri Gómez
APROBADO. Correcto, no cometió errores groseros.
Osky
NOTABLE. Muy destacable su partido teniendo en cuenta sus problemas físicos. De lo mejor.
Kevin Bautista
APROBADO. Está lejos de su mejor versión. Necesita aparecer más en ataque.
Gete
APROBADO. Creció con el paso de los minutos. Le faltó intensidad en los duelos.
Cayarga
NOTABLE. Cuarto gol para el avilesino. De lo poco rescatable arriba del Avilés.
Isi Ros
APROBADO. Se esforzó en la presión, pero se echó en falta que hiciese daño a la contra.
Javi Cueto
APROBADO. Apenas participó porque sus compañeros no le encontraron.
Eze
APROBADO. Dio seguridad atrás, algo que hacía mucha falta.
Christian Rivera
APROBADO. Tuvo un disparo que pudo ser el 1-2.
Raúl Rubio
APROBADO. No tuvo ninguna ocasión clara.
Santamaría
APROBADO. Una lástima que no llegase en la ocasión que tuvo en el 90.
Guzmán Ortega
APROBADO. Poca participación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- Susto en el Rallysprint de Llanera: arde uno de los coches participantes en plena competición
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo