La zona baja da tregua al Avilés: así ha sido la jornada para los intereses blanquiazules

Tras el empate del Avilés ante un rival directo como el Talavera (1-1), los ojos de los seguidores blanquiazules estaban puestos en el resto de rivales en la lucha por la permanencia. Y lo cierto es que la clasificación le ha dado un pequeño respiro. Del undécimo clasificado hacia abajo, solo el Guadalajara fue capaz de conseguir la victoria, tras una goleada de mérito al Mérida en su estadio (1-4). Ahora, el equipo manchego es el que marca los puestos de descenso con 31 puntos, dos por debajo del cuadro avilesino.

En el resto de encuentros de la jornada en el grupo 1 de Primera Federación empató el Ourense con gol de Enol Coto ante el Racing de Ferrol (1-1) y sigue a un punto del Avilés, así como el Cacereño -próximo rival avilesino- que no pasó resultado gafas ante la Ponferradina (0-0) y sigue en la antepenúltima plaza con 29 puntos. Por debajo cayeron derrotados Arenteiro (1-0 ante el Zamora) y el colista Osasuna B (0-1 ante el Bilbao Athletic).

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A falta de diez jornadas para el final, el Avilés sigue en el alambre, con una distancia cada vez más corta, pero que sigue siendo suficiente para que los blanquiazules se mantengan fuera de la zona roja. Este fin de semana habrá una nueva prueba de fuego, en otro duelo clave por la salvación ante el Cacereño.