El Avilés ata a dos de sus joyas de su cantera: un delantero que lleva 25 goles en 24 partidos y un "mediocentro brutal"

El Avilés ha renovado a dos de las joyas más prometedoras de su cantera. Hugo Suárez 'Geni', hijo de la leyenda del club del que ha cogido el nombre, se ha comprometido con el cuadro blanquiazul hasta 2027. El delantero es una de las piezas más destacadas del juvenil avilesino, sumando 25 tantos en 24 encuentros ligueros. El cuadro blanquiazul también ha confirmado la renovación de Nico Palacio, en su caso hasta 2028.

'Geni' es uno de los futbolistas más prometedores que ahora mismo se están formando en La Toba. Su talento ofensivo está llamando mucho la atención, consiguiendo sumar más de un gol por partido en Liga Nacional. Su gran rendimiento está siendo clave para que el juvenil blanquiazul esté liderando la categoría. Además, sus cifras le han llevado a ir convocado con el primer equipo del Avilés, aunque por ahora no ha debutado bajo las órdenes de Dani Vidal.

"Un delantero muy vertical"

"Es un delantero que pica muy bien al espacio, muy vertical. No es el típico ariete de área de un solo contacto, todo lo contrario. Tiene muy buen control, muy buena acción y además conduce bien", señala Dani Hermosa, entrenador del juvenil del Grujoan, uno de los rivales del Avilés en Liga Nacional. El técnico también destaca la definición de Suárez. "Es un definidor. No tira a reventar, sabe colocarla y cruzarla. Es un delantero muy versátil, que corta a la espalda y hace daño atacando entre central y lateral", analiza. Pablo Tomé, técnico del juvenil del Mosconia, también pone en valor la capacidad de Suárez de "atacar los espacios". "Tiene mucha velocidad y corre con balón. Es un jugador que maneja los espacios bastante bien", señala el del cuadro moscón, que también apunta la capacidad del atacante de "ir mucho al choque". "Mete siempre el pie y luego protesta la acción, no se esconde", sentencia.

Hijo de una leyenda

Suárez es hijo de Geni, exfutbolista avilesino que durante tres campañas defendió la camiseta del club de la ciudad, donde llegó a ser capitán. Además, llegó a debutar en Primera División de la mano del Oviedo y pasó por equipos como el Rayo Vallecano, el Jaén o el Alavés. Ahora el exdelantero es el entrenador del filial del Avilés, que milita en Segunda Asturfútbol.

Nico Palacio

El Avilés también ha hecho oficial la renovación de Nico Palacio, es un caso hasta 2028. El mediocentro, criado en la cantera del Oviedo, pasó a la disciplina blanquiazul en la campaña 2024/25. Esta temporada suma tres tantos en veinte encuentros. Además, como Geni, ha ido convocado en una ocasión con el primer equipo avilesino.

"Me parece un mediocentro brutal", apunta Hermosa sobre Nico Palacio. "Además de conseguir bascularte a todo el equipo es un jugador que consigue filtrar muy buenas líneas de pase, superando la presión del rival con sus pases", señala el técnico del Grujoan, que pone el foco en un detalle. "Siempre que recibe el balón echa un vistazo a todos los lados e incluso a su espalda, para ver si tiene un defensor cerca y saber por dónde tirar el control. Esos pequeños detalles marcan la diferencia", indica. Por su parte, Tomé describe a Palacio como "un mediocentro más creativo que destructor". "Es un tío posicional que sabe acompañar las jugadas. No es excesivamente agresivo en disputas, pero sabe cuándo dar el pase y cuándo continuar las jugadas. Tiene visión de juego", analiza.