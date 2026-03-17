El Avilés quiere llenar el Suárez Puerta para su partido clave por la salvación: hay descuentos para acompañantes

El Avilés se juega mucho este domingo en su duelo ante el Cacereño y, por ello, desde el club se ha hecho un llamamiento a la afición para llenar el Suárez Puerta. Los abonados blanquiazules podrán retirar entradas de acompañante a un precio reducido, una promoción limitada a 700 localidades debido a la capacidad del estadio.

Los abonados del Avilés dispondrán de entradas de acompañante a un precio reducido, siendo de diez euros para adultos y mayores de 65 años y de cinco euros para las categorías joven (hasta 30 años) e infantil. Los menores de 5 años acceden de forma gratuita, siendo necesaria la retirada de la entrada. La promoción solo estará disponible en la tienda del club, donde deberá presentar su carné de abonado.

La tienda del club, ubicada en los bajos del Suárez Puerta, estará disponible de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado el horario será de 10:30 a 13:30 horas y el domingo, día de partido, abrirá desde las 16:15 horas.

Partido clave

Tras conseguir un empate en casa del Talavera, el Avilés está obligado a sumar de tres este fin de semana si quiere alejarse de los puestos de descenso. Al Suárez Puerta llega el Cacereño, equipo de la zona baja de la tabla que, de caer en tierras avilesinas, tendría casi imposible su salvación. Los blanquiazules están dos puntos por encima de la zona roja.