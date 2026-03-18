Una de las acciones clave del último partido del Avilés, entre las mejores de la jornada
Nando Almodóvar fue el gran protagonista del duelo ante el Talavera
Si el Avilés pudo amarrar un empate en casa del Talavera fue, en gran parte, por la actuación de su guardameta, Nando Almodóvar. Tal fue su actuación que una de sus paradas, la que realizó en la segunda mitad a un disparo a bocajarro de Marcos Moreno, ha sido seleccionada como una de las cuatro mejores intervenciones de la jornada en Primera Federación.
Tras regresar a la titularidad, Almodóvar fue el jugador más destacado del Avilés ante el Talavera. El portero andaluz protagonizó cinco paradas durante los 90 minutos, cuatro de ellas a tiros realizados desde dentro del área. Su actuación fue clave para que, a pesar de la fragilidad defensiva blanquiazul, los de Dani Vidal pudiesen traerse un punto de tierras toledanas.
Votaciones en X
El portero del Avilés compite con Dani Rebollo, del Nástic; Rubén Gálvez, del Teruel; y Blazic, del Hércules; para hacerse con la mejor parada de la jornada 28. Por el momento el Almodóvar marcha segundo en las votaciones. Los votos se contabilizan en el perfil de X de la Primera Federación.
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