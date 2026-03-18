El jugador del Avilés que vuelve para taponar la sangría del Avilés: tan solo lleva tres titularidades este año
El nigeriano apunta al once ante el Cacereño tras una notable reaparición ante el Talavera después de un mes fuera
Vidal estudia cambios en busca de la estabilidad defensiva perdida
Una de las zonas del campo más señaladas tras el empate del Avilés ante el Talavera fue la defensa. Aunque Dani Vidal armó una defensa de cinco hombres, para tratar de cerrar su portería y frenar la sangría de goles en contra, lo cierto es que el resultado fue totalmente contrario a lo esperado. Los seis disparos que protagonizó el conjunto toledano en la primera mitad fueron prueba de ello. Además, el técnico catalán se vio obligado a cambiar de sistema antes de llegar a la media hora, pasando a una defensa de cuatro para tratar de frenar la hemorragia. Sin embargo, no fue hasta la entrada de Eze al descanso cuando cambiaron las tornas. Recuperado ya de la lesión que le tuvo un mes en el dique seco, el nigeriano apunta a ser la solución para los males defensivos de este Avilés.
Las estadísticas contra el Talavera
Los datos del encuentro ante el Talavera hablan por sí solos. Según la página de estadísticas Sofascore, que pone nota a los rendimientos de los jugadores en función a sus estadísticas, Eze fue el mejor defensa del Avilés el pasado sábado a pesar de jugar tan solo 45 minutos. El nigeriano realizó cinco contribuciones defensivas, a lo que sumó nueve recuperaciones, tres intercepciones, un despeje y un disparo bloqueado. Además, ganó cuatro de los once duelos que disputó, provocando tan solo una falta. Además, con la pelota en los pies solo cometió tres pérdidas de balón.
Más allá de las estadísticas, lo cierto es que con Eze la defensa del Avilés dio una notable sensación de seguridad, algo que se echó mucho en falta en la primera mitad. A pesar de venir de lesión, Dani Vidal no dudó en echar mano del central, cedido por el Real Oviedo, para tratar de cambiar la dinámica defensiva del equipo. El zaguero respondió con creces y ahora, de cara a la final de este fin de semana ante el Cacereño, está destinado a ser la solución a los males que sufre el equipo.
Fin a las lesiones
Poco a poco el Avilés empieza a salir de su crisis de lesiones y, con nombres como el de Eze o Guzmán Ortega ya disponibles, todo apunta a que habrá cambios en la defensa blanquiazul. El buen rendimiento del nigeriano, sumado a otras buenas actuaciones previas a su lesión, hacen que haya cierto hilo de esperanza en que la zaga blanquiazul pueda, de una vez por todas, pueda echar el cerrojo atrás.
El nigeriano está, además, ante su último tren para hacerse con la titularidad en el Avilés. El futbolista africano tan solo suma tres titularidades en lo que va de campaña y ahora, con el puesto de acompañante de Babin más abierto que nunca, es el momento ideal para que se asiente en el centro de la zaga. A pesar de su juventud, durante el año está demostrando una progresión que ya alabó Dani Vidal que invitan a ser muy optimistas con su final de temporada. Ahora todo está en su mano.
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