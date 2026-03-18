Optimismo con uno de los fichajes invernales del Avilés: podría jugar este fin de semana contra el Cacereño
El futbolista se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros tras varias semana fuera por lesión
Poco a poco la plaga de lesiones que ha asolado al Avilés durante semanas parece estar llegando a su fin. Tras los regresos, el pasado fin de semana, de Eze y Guzmán Ortega, el siguiente que apunta a estar disponible para Dani Vidal es Aitor Uzkudun. El delantero vasco, cedido por el Andorra de Segunda División, lleva fuera de los terrenos de juego desde su lesión ante el Real Madrid Castilla.
Tras tres semanas lejos de la dinámica de grupo, Aitor Uzkudun volvió este miércoles a los entrenamientos. Eso sí, su regreso será de manera paulatina y, por ello, no completó la sesión junto al resto de sus compañeros. Aun así, desde el cuerpo técnico blanquiazul son optimistas de cara a contar con el ariete para el duelo de este domingo ante el Cacereño. Parece complicado que pueda salir de inicio, pero sí es probable que tenga minutos durante la segunda mitad.
El mejor de los fichajes invernales
Cabe recordar que, hasta su lesión, Uzkudun estaba siendo el fichaje invernal que mejor rendimiento estaba dando en el Avilés. El delantero suma, en los tres partidos que disputó como titular, un tanto y una asistencia. El vasco, que ya se había hecho con el puesto de '9' en el once de Dani Vidal, cayó lesionado en los primeros diez minutos del encuentro ante el Madrid Castilla y, desde ese día, ha estado en la enfermería. Ahora, todo apunta que regresará para la final por la salvación ante el Cacereño.
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