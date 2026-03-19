Habla uno de los héroes del ascenso del Avilés que tuteó al Real Madrid en Copa del Rey con el Cacereño: "Veo a Dani Vidal capaz de darle la vuelta a la situación"

Josín Martínez (Oviedo, 1997) vivirá de manera especial el importante duelo por la salvación que disputan el próximo domingo Avilés y Cacereño. El ovetense, pieza clave en el ascenso blanquiazul a Primera Federación, estuvo dos años en las filas extremeñas, donde llegó a medirse al Real Madrid en Copa del Rey. Ahora, tras salir de las filas avilesinas en el mes de septiembre, es un fijo en una Gimnástica Segoviana que pelea por repetir la misma gesta que lograron los asturianos la pasada campaña. Tras una dura sesión de entrenamiento, atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA .

A pesar de fichar en octubre se ha convertido en un fijo en la Gimnástica Segoviana.

Estoy muy contento, desde que llegué lo he jugado todo. Fiché un viernes y en el partido de ese fin de semana, ante el Marino, ya tuve minutos. El equipo, además, está yendo muy bien, estamos en la lucha por el ascenso.

Los dos entrenadores que han pasado por el club esta campaña, Iñaki Bea y Joaquín Gómez, le han dado confianza total.

Estoy muy satisfecho por los minutos que estoy disfrutando. Me siento a muy buen nivel. Ahora queremos dar el último empujón.

¿Se ve repitiendo la misma experiencia que la pasada temporada con el Avilés?

Ojalá, fue algo increíble. El año fue muy duro, por todo lo que nos pasó, pero acabó siendo una de las mejores temporadas de mi carrera. Los que vivimos el día a día de esa campaña sabemos lo difícil que fue conseguir ese ascenso. Sufrimos mucho, pero luego disfrutamos incluso más. El ambiente de play-off en el Suárez Puerta fue espectacular.

¿Sigue pendiente de la actualidad del Avilés?

Les sigo mucho porque tengo excompañeros con los que tengo muy buena relación. Empezaron increíble, los equipos que mantienen el bloque del año anterior y no hacen demasiados cambios se nota que tienen un ritmo diferente en el inicio de temporada. Aun así, la Primera Federación es muy difícil. Mira la Ponferradina, empezó en descenso y ahora están arriba. Si haces tres partidos buenos pegas un gran salto en la clasificación y, si haces tres malos, te hundes. El Avilés tiene muy buen equipo, se la capacidad que tienen para sacar esto adelante.

Me esperaba el buen inicio del Avilés, confiaba mucho en la calidad del vestuario

Usted estuvo en verano dentro de la dinámica del equipo. ¿Se esperaba el arranque que tuvo el Avilés?

Si te digo la verdad, me lo esperaba. Confiaba mucho en la calidad que tiene ese vestuario. Se como entrenaban y estaba convencido de que podían hacer un buen arranque, como se acabó viendo. Hay mucho nivel.

A pesar de hacer la pretemporada con el Avilés finalmente, a mediados de septiembre, el club anunció su salida. ¿Cómo vivió esos momentos?

Es algo de lo que he pasado página, son cosas que no dependían de mi. Creo que me gané mi puesto en el campo, que era lo que sí dependía de mi. Ahora estoy muy contento en Segovia y, si no hubiese pasado esto, quizás nunca habría conocido a la Gimnástica Segoviana, donde estoy encantado.

Su salida acabó en los juzgados.

No estoy pendiente del tema, porque es algo que lleva mi abogado. Se que ahora estamos a la espera de la sentencia. Yo prefiero centrarme en el césped.

¿Qué opinión tiene de Dani Vidal?

Con Vidal coincidí un mes y mi opinión sobre él es muy buena. Hablamos cuando me recuperé de mi lesión, sobre el 15 agosto, y me trató como uno más. Mi salida no fue algo que dependiese de él. Creo que está capacitado para darle la vuelta a la situación que vive el Avilés.

En Primera Federación se castigan mucho los errores, la clave está en minimizarlos

Uno de los grandes debes del Avilés esta temporada está en la defensa. Usted, como central, ¿cómo ve la zaga blanquiazul?

La Primera Federación es una categoría donde se pide que los defensas estén muy concentrados y que no cometan errores. Cuanto más arriba juegues te castigan más. Hay atacantes que necesitan muy poco para hacerte un gol. La clave está en minimizar esos errores.

Antes de fichar por el Avilés estuvo dos campañas en el Cacereño. Allí se enfrentó al Real Madrid en Copa del Rey.

Estuve dos años allí y en las dos temporadas hicimos play-off. Fue una pena, porque en el segundo año conseguimos ganar a un Valencia B con jugadores como César Tárrega o Yarek. EN la siguiente ronda empatamos contra el Recreativo de Huelva, pero subieron ellos al haber terminado por encima en liga. En Copa del Rey, además de jugar contra el Madrid, ganamos al Girona y al Córdoba. Tengo grandes recuerdos de esos años.

¿En Cáceres también tiene amigos?

El entrenador y su segundo son los mismo que tuve yo. Además, hay varios jugadores que, tras salir del club, han vuelto.

¿Y con quién irá el próximo domingo?

Con ninguno. Me alegraré si a mis amigos les va bien, si Cueto mete un gol o Gete cuelga un buen centro, pero el resultado me es indiferente. Quiero que les vaya bien a los dos equipos.