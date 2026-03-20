Dani Vidal califica el partido ante el Cacereño como "el más importante" desde que entrena al Avilés

Dani Vidal, entrenador del Avilés, calificó el partido ante el Cacereño de este domingo como "el encuentro más importante desde que estoy aquí". La urgencia por hacerse con los tres puntos es máxima, ya que el Guadalajara, equipo que marca el descenso, está a tan solo dos puntos de distancia. El técnico catalán no despejó la duda de si jugará con cuatro o cinco defensas y tuvo palabras de elogio para Cayarga, el jugador que más goles ha generado esta campaña. Estas fueron sus palabras:

Los lesionados

"Estamos pendiente de cómo llevan el entrenamiento de este sábado tanto Uzkudun como Viti. Esta semana han ido poco a poco. Queremos contar con ellos, aunque no estén para muchísimos minutos. Si llegan podrán participar 15 o 20 minutos".

Una final

"Es un partido súper importante, que cobra más importancia porque la semana pasada no conseguimos sacar los tres puntos. Ahora nos vienen una serie de partidos donde nos jugamos muchísimo. Tenemos muchísimas ganas de volver a ganar, sobre todo en casa. La gente nos está ayudando muchísimo. Si piensas que es una final te cargas con una mochila de responsabilidad. Los chicos tienen clarísimas cuáles son sus obligaciones en el campo, van a competir cada balón como si fuese el último".

Su partido más importante

"Es muy importante que cortemos ya la dinámica que llevamos, nos daría muchísimo aire, tanto a nivel emocional como en el tema clasificatorio. Diría que es el partido más importante desde que estoy aquí".

Defensa de cuatro o cinco

"Hemos tenido partido donde, jugando con cinco, hemos tenido buenas sensaciones, aunque el otro día las sensaciones fueron malísimas. El Cacereño es un equipo con dos delanteros muy altos y grandes, necesitaremos estar bien en las disputas y en el juego directo. Eso lo podremos hacer con tres centrales o apostando por las ayudas de los laterales y los mediocentros.

La portería

"Es algo que se debe tratar con naturalidad. Es una posición especial, pero a veces, cuando las cosas no salen a nivel defensivo, hay que hacer cambios. Álvaro ha tenido partidos donde estuvo muy bien, pero otros donde creemos que podría haber dado más. Necesitamos que el portero tenga confianza y continuidad. Nando en Vigo no salió tan bien, pero ante el Talavera tuvo dos paradas de muchísimo mérito. El día a día entrenando es muy competitivo, el nivel de competencia es alto. Tener esa competencia sana es bueno para los dos".

La polivalencia de sus jugadores

"Hemos tenido que hacer muchos cambios, bajando a gente como Adri Gómez o Gete al puesto de central. Lo veo como algo positivo, que en momentos críticos haya jugadores que se hayan ofrecido. Habla muy bien de su voluntad.

La diferencia entre la primera y la segunda vuelta

"Quién te dice que, cuando seamos capaces de enganchar dos o tres resultados buenos, no le daremos la vuelta a la tortilla. En la primera vuelta hubo momentos donde la moneda siempre caía hacia nuestro lado. Ahora llevamos un déficit de puntos que creo que el fútbol nos debe. Tenemos que subir una marcha más. Es evidente que ahora todos nos conocemos mejor, por eso hemos ido buscando diferentes alternativas. Tenemos que enganchar una serie de resultados positivos para ver las cosas de otra manera".

Cayarga

"Como entrenador tratas de conseguir que todos tus jugadores encuentren su mejor versión, pero esto es algo que ha conseguido él. Cayarga apostó rápido por venir al Avilés, desde el primer momento tenía una predisposición tremenda para hacer un buen año. Estoy contento por él. En la primera vuelta nos daba rendimiento, pero quizás le faltaban números, que es lo que más ve la gente. Ahora está en un gran momento, ante el Talavera tuvo media ocasión y la metió para dentro. Es un muy buen profesional, llevaba años pasándolo mal. Me alegro mucho de que las cosas le estén yendo bien".

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El Cacereño

"Han enganchado una racha de buenos resultados que le ha permitido volver a meterse en la pelea. Es un equipo peligroso, con las ideas muy claras. Tienen dos delanteros que generan muchas dificultades, centrocampistas con capacidad para tener el balón... Sin la pelota son un equipo agresivo, que va arriba y que puede ir a pares si es necesario. Nos va a complicar muchísimo la vida. Estamos capacitados para sacar los tres puntos, llegan las urgencias y hay que intentar sacar el partido sí o sí".