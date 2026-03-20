El jugador del Avilés que está haciendo sus mejores cifras en los últimos ocho años: lleva nueve goles generados

Berto Cayarga fue uno de los primeros fichajes del Avilés en su estreno en Primera Federación. Su llegada fue una de las que más ilusión levantó entre la afición blanquiazul, ya que el extremo es el único futbolista de la ciudad dentro de la plantilla avilesina. Tras años sin demasiado protagonismo en la categoría, el atacante decidió regresar a casa para tratar de reencontrarse con su mejor versión. Y vaya si lo ha hecho. El tanto del asturiano para empatar el duelo ante el Talavera fue una muestra más del buen momento de forma que vive el futbolista. En total, el avilesino ha participado en nueve goles esta temporada (cuatro dianas y cinco asistencias), sus mejores cifras desde que salió del Sporting. El Suárez Puerta ha desbloqueado al mejor Cayarga.

El extremo está siendo, desde principio de la campaña, uno de los mejores jugadores del Avilés esta temporada. Esa sensación, además, se ha incrementado con su rendimiento durante el 2026. Desde el comienzo de año, Cayarga suma tres goles y tres asistencias, siendo clave a la hora de sostener las cifras ofensivas de un Avilés que parece que ha perdido la pegada en campo rival. El avilesino ha superado a Javi Cueto como el jugador que más goles ha generado de la plantilla blanquiazul y lidera el ranking de asistencias con cinco, superando a nombres como Álvaro Gete, Raúl Rubio y Campabadal, que suman tres por cabeza. En el aspecto anotador el asturiano es el tercer máximo goleador del equipo, superado por Kevin Bautista (5) y el citado Cueto (7).

Más pases clave

No solo en goles generados está destacando Cayarga. El avilesino es el jugador del Avilés que más pases clave realiza por partido, con dos. Esos envíos son aquellos que acaban en disparo, lo que habla de la importancia del extremo en el entramado ofensivo del Avilés. Cabe destacar que, eso sí, en esta estadística también influye que el asturiano es el encargado de lanzar gran parte de las acciones a balón parado que tiene el cuadro blanquiazul.

Los nueve goles generados por Cayarga durante esta temporada son las mejores cifras desde que salió, tras la temporada 2017/18, de la disciplina del Sporting. En aquella temporada en el filial rojiblanco, el avilesino generó doce tantos, repartidos en nueve goles y tres asistencias en 39 encuentros. Tras esa campaña pasó por el Racing, donde protagonizó cuatro dianas y dio un pase de gol, o por el Cartagena, en cuyo mejor año, en Segunda División, participó en siete goles (tres tantos y cuatro asistencias).

Su mejor momento

Tras su experiencia en la liga polaca, el atacante asturiano pasó por las filas del Deportivo de La Coruña y el Real Unión de Irún, pero sus cifras estuvieron lejos de las que ahora está realizando en el Suárez Puerta.

Cayarga se ha reencontrado con su mejor versión y es uno de los principales argumentos que tiene el Avilés para conseguir la salvación en Primera Federación. Por sus botas pasarán parte de las opciones para que el Avilés consiga tumbar el próximo domingo al Cacereño y cortar así su mala dinámica de resultados. Ahora su reto está en superar la barrera de los diez tantos generados.