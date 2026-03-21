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El Avilés Femenino consigue una meritoria victoria para seguir creyendo

Un tanto de Noa en la primera mitad basta a las avilesinas para romper su mala dinámica de resultados 

Las jugadoras del Avilés celebran el tanto de la victoria

Las jugadoras del Avilés celebran el tanto de la victoria / RAI

J.V.

En su lucha por la permanencia, el Avilés Femenino consiguió un triunfo clave ante el Bizkerre, que llegaba al Principado como séptimo clasificado, pero que no pudo hacer frente a las locales. Un tanto de Noa en la primera mitad fue suficiente para llevarse los tres puntos. Con este resultado, y tras la derrota del Deportivo B, las blanquiazules se quedan a cuatro puntos de la permanencia a falta de 12 por jugarse. 

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