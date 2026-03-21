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El Avilés sigue renovando a las joyas de su cantera: Ángel Prieto, hasta 2028

El conjunto avilesino cierra la continuidad del portero y trata de afianzar así su política de retener a las joyas de cantera blanquiazul

Ángel Prieto

Ángel Prieto / Real Avilés Industrial

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

El Avilés continúa con su política de renovar a varias de las joyas que está puliendo en La Toba. Tras asegurarse la continuidad de nombres como Hugo Suárez ‘Geni’ o Nico Palacio, el cuadro blanquiazul ha sellado la renovación de Ángel Prieto, portero avilesino del filial, que tendrá contrato hasta 2028.

A pesar de no haber debutado todavía con el primer equipo, Prieto es un habitual en los entrenamientos del Avilés, donde trabaja junto a Álvaro Fernández y Nando Almodóvar. Ambos guardametas han felicitado al joven futbolista por su renovación a través de las redes sociales.

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