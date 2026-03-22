Dani Vidal mantiene la fe en la salvación del Avilés: "Estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante".

Dani Vidal, entrenador del Avilés, lamentó el poco botín cosechado ante el Cacereño, aunque quiso destacar la reacción de los suplentes para conseguir un empate. Además, aseguró "tener energías" para conseguir la salvación. Estas fueron sus palabras:

Análisis del empate

"Hay dos partes muy diferenciadas. El Cacereño es un equipo que se parte mucho, que juega con las distancias muy largas, y queríamos aprovecharnos de eso colocando a Cayarga cerca de Rivera y Bautista, para tratar de aprovechar los espacios interiores y ganar el centro del campo. Pero, cada vez que conseguíamos una ventaja, perdíamos el balón. Eso forzaba que pudiesen lanzarse contra nuestra línea de cuatro defensas. Cuando hemos empezado a ser más directos no tuvimos continuidad con los hombres de arriba. Ellos cogieron cada vez más confianza en el partido. La primera parte ha sido mala. Al descanso hemos corregido cosas. Metimos a Cueto, que sabíamos que de espaldas nos podía dar continuidad. Quicala también nos ayudó a imponernos. Hicimos cosas para darle la vuelta al partido, en ese aspecto estoy satisfecho, pero no nos ha dado para la victoria, que era lo que queríamos".

El equipo, vivo

"Necesitamos ganar, es una obviedad. El equipo en la segunda parte ha reaccionado, de lo que más me ha gustado hoy es la reacción de la gente que entró desde el banquillo. Nos han dado aire para darle la vuelta al partido".

Los minutos tras el gol

"Si fuésemos capaces de hacer durante 45 minutos lo que hicimos en ese tramo estaríamos peleando por ser campeones. Hay que tratar de aprovechar esos momentos. El Cacereño ha visto ese momento nuestro y ha jugado su partido, ralentizando el juego y haciendo varias interrupciones. Con esos minutos de asedio total nos tenía que haber dado suficiente para meter algún gol más".

Otra mala primera parte

"No quiero que haya tanta diferencia entre el primer y el segundo tiempo. Muchas veces puedes ir con un plan de partido pero si ese plan no acaba de funcionar, en nuestro caso porque no estábamos acertados con balón y los de arriba no te dan continuidad, tienes que adaptarte rápido. Es lo que hicimos en el segundo tiempo, pero no podemos esperar al descanso para esa reacción".

Su comportamiento

"No estaba nervioso, pero sí más activo. Un equipo es el reflejo de su entrenador. El día a día con los jugadores es muy bueno, pero es cierto que en momentos donde nos cuesta ganar la confianza de los futbolistas no es la misma. Quería que sintiesen ese aliento por parte del banquillo. Sabía que el aliento de la grada lo íbamos a tener".

Pitos a los cambios

"No me he dado cuenta, estaba metido en el partido. A la gente hay que respetarla, hay personas a las que les gustará y otras que no. Hago lo que creo que es mejor para el equipo".

El primer gol del Cacereño

"Es una acción donde el balón le da en la mano al delantero. Es cierto que igual viene de un rebote, pero es mano. Estamos en la fina línea de siempre, que si es voluntario o no. Si lo hubiese metido el delantero seguramente lo hubiesen anulado. Creo que genera mucha ventaja de esa situación".

El centro del campo

"Nos ha costado, pero creo que hubo acciones con balón al inicio donde hemos estado bien, que encontrábamos ese tres contra dos que queríamos hacer. Hemos estado poco precisos a nivel técnico para el nivel de jugadores que tenemos".

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Con fuerzas

"El día que no tenga fuerzas seré honesto con la gente que me ha dado la oportunidad de estar aquí y lo diré. La energía sigue siendo la misma. Me voy fastidiado para casa, pero estoy convencido de que lo sacaremos adelante".