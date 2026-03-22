EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Cacereño de Primera Federación

Nueva final por la salvación para el Avilés. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 18.15 horas, al Cacereño, en un encuentro clave en la lucha por la permanencia. Los de Dani Vidal están obligados a ganar si quieren poner tierra de por medio con los puestos de descenso y, además, echar de la pelea por mantener la categoría a uno de los rivales más rezagados. Para hacerse con los tres puntos el entrenador catalán ha hecho varios cambios en su defensa, colocando a Eze en el centro de la zaga y dándole la oportunidad a Guzmán Ortega en el lateral derecho. Tras los resultados de la jornada el Avilés tiene asegurado que, aunque pierda, no caerá en descenso.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Guzmán Ortega, Babin, Eze, Campabadal; Kevin Bautista, Christian Rivera; Isi Ros, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.

Alineación del Cacereño: Quevedo; Emi Hernández, Alonso, Barrio, Iván Martínez; Monerris, Conesa, Hyjek, Joserra de Diego; Palacín y Diego Gómez.