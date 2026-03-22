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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Cacereño de Primera Federación
Los blanquiazules buscan su primera victoria como local del 2026 para poder alejarse del descenso
Nueva final por la salvación para el Avilés. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 18.15 horas, al Cacereño, en un encuentro clave en la lucha por la permanencia. Los de Dani Vidal están obligados a ganar si quieren poner tierra de por medio con los puestos de descenso y, además, echar de la pelea por mantener la categoría a uno de los rivales más rezagados. Para hacerse con los tres puntos el entrenador catalán ha hecho varios cambios en su defensa, colocando a Eze en el centro de la zaga y dándole la oportunidad a Guzmán Ortega en el lateral derecho. Tras los resultados de la jornada el Avilés tiene asegurado que, aunque pierda, no caerá en descenso.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Guzmán Ortega, Babin, Eze, Campabadal; Kevin Bautista, Christian Rivera; Isi Ros, Santamaría, Cayarga; Raúl Rubio.
Alineación del Cacereño: Quevedo; Emi Hernández, Alonso, Barrio, Iván Martínez; Monerris, Conesa, Hyjek, Joserra de Diego; Palacín y Diego Gómez.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y el Cacereño!
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