Goles a lo bruto: el dato histórico de tantos a favor y en contra que está registrando el Avilés

Con presencia en la grada, es ínfimo, por no decir nulo, el número de aficionados a los que la preferencia de equipo se la trae al pairo. Haber, hay más delante del televisor, sobre todo entre los que, mando en ristre, zapean empedernidamente en busca de goles, sean de quien sean.

En España, hoy por hoy, estos últimos tienen en los partidos del Real Avilés Industrial una de las opciones más atractivas. Desde Primera División hasta Segunda Federación, se llevan disputados casi 2.400 encuentros (86 por jornada) y los del conjunto avilesista reportan un total de 88 goles brutos, sexta mejor marca de un ránking tan particular que simultanea destrezas y torpezas. El mismo está liderado por el Barcelona (Primera División), cuyos partidos generan 105 goles, seguido del Castellón B (104), los segundadivisionistas Racing Santander (102) y Almería (98), y otro dependiente del nivel 4, el Valladolid B (92).

Otra cosa es el reparto entre los marcados y los recibidos, algo que, en el caso del representativo de Avilés, desprende balance negativo. Que en la red de su portería entraran ocho balones más que en las rivales preocupa tanto como los excesivos 48 que Álvaro Fernández (43) y Nando Almodóvar (5) fueron primeros en lamentar.

En referencia a los partidos del Real Avilés Industrial, salvo que en las próximas fechas se levanten muros infranqueables o las delanteras propias y adversarias entren en sequía total, lo prácticamente seguro es que tanto el casillero de goles a favor (40, en estos momentos) como el de goles en contra (48) van a superar el medio centenar. Esa coincidencia solo tiene un precedente en la historia blanquiazul, el de la última temporada antes del tejerismo, 1996-1997, cuando los 57 goles marcados se acompasaban con los 58 recibidos. El equipo que por entonces dirigía José Luis Quirós tan pronto era capaz de hacerle 7 al Endesa As Pontes como de recibir cinco del Deportivo La Coruña B, en el que, por cierto, militaba José Luis Deus, actual segundo entrenador de Dani Vidal.

Aquellos 115 brutos de hace 29 años no es la mayor cifra de goles generados, para lo bueno y lo malo, en los partidos del Real Avilés Industrial. El récord data de la Liga de Tercera División 2016-2017, con 124 goles repartidos entre los 90 anotados por una línea atacante tan numerosa como efectiva (Jorge Rodríguez, Matías Fernández, Álex García, Marcos Torres…) y los 34 de los rivales.

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A estas alturas de los tres cuartos de Liga, los actuales 88 goles (40 a favor, 48 en contra) solo son superados, precisamente, por los 97 que se desprendían en la jornada 28 de hace nueve temporadas, con Pablo Lago al frente del banquillo. Por entonces, el hincha avilesino tenía que conformarse con la Tercera División y adversarios exclusivamente asturianos; ahora, aunque sufra más y el quebranto de los goles contrarios supere al júbilo de los favorables, cata fútbol de nivel superior. Mientras tanto, veremos si el aficionado neutral, y de salón, sigue soltando el mando de zapear cada vez que tenga en pantalla al Real Avilés Industrial.