Javi Cueto rescata un punto que le sabe muy a poco al Avilés: los blanquiazules superan los tres meses sin ganar en casa (1-1)

Hay que remontarse tres meses atrás para ver una victoria del Avilés en el Suárez Puerta. Ni las urgencias por puntuar consiguen sacar una buena versión del Avilés como local, una asignatura muy pendiente en todo lo que llevan de año. Los de Dani Vidal han dejado escapar a un Cacereño superior en la primera mitad y que, aprovechando los últimos minutos, pudo haberse ido con mayor botín de tierras avilesinas. Javi Cueto, con su octavo gol de la temporada, y un reivindicativo Cayarga rescataron un empate para un Dani Vidal que, cada vez que hizo cambios, recibió una pitada por parte de su afición. Las tablas dejan la lucha por la salvación igual que antes de empezar la jornada.

Retocó Dani Vidal su defensa tras el despropósito visto ante el Talavera, dándole la alternativa en el eje de la zaga a Eze y pasando a una línea de cuatro atrás. Además, Campabadal fue el encargado de jugar por izquierda, ya que Osky, titular habitual, se cayó de la convocatoria por lesión. Guzmán Ortega se hizo con el costado derecho. Arriba también hubo novedades, aunque los nombres fueron los habituales. El catalán tiró a la banda a Rubio y le dio el hueco del '10' a Cayarga, dejando a Santamaría como único delantero. Isi Ros, por su parte, ejerció de extremo izquierdo.

El duelo estaba marcado por las urgencias de ambos equipos y eso se notó desde los primeros compases. Nadie quiso arriesgar ni tirar un pase que, de salir mal, pudiese coger desarbolada a su propia defensa. El primer en asomarse al área rival fue un tímido Avilés. Colgó un buen centro Campabadal, pero Raúl Rubio erró su remate de cabeza. Además, la acción estaba invalidada por fuera de juego.

Santamaría también quiso probar suerte, pero su disparo, al filo del cuarto de hora de juego, se marchó lamiendo el palo largo. Aunque las ocasiones, de escaso peligro, tenían protagonismo blanquiazul, lo cierto es que el equipo que mejores sensaciones transmitía era un Cacereño que, con el paso de los minutos, fue creciendo en el partido. De hecho, el cuadro verdiblanco a punto estuvo de adelantarse antes de llegar al minuto 20, pero Rivera estuvo atento para rebañar un balón que casi cruza la línea de gol avilesina.

Avilés 1 1 Cacereño 0-1, min. 35: Conesa. 1-1, min. 63: Javi Cueto. Alineación Avilés Nando Almodóvar (1);

Guzmán Ortega (1), Eze (1), Babin (1), Campabadal (1);

Kevin Bautista (1), Christian Rivera (1);

Raúl Rubio (1), Cayarga(2), Isi Ros (1);

Santamaría (1) CAMBIOS Quicala (2) por Raúl Rubio, min. 57. Javi Cueto (2) por Santamaría, min. 57. Adri Gómez (1) por Christian Rivera, min. 77. Luis Alcalde (1) por Cayarga, min. 77. Natalio (s. c.) por Isi Ros, min. 88. Alineación Cacereño Quevedo (2);

Emi Hernández (1), Alonso (1), Barrio (1), Iván Martínez (1);

Monerris (1), Conesa (2), Hyjek (1), Joserra de Diego (1);

Palacín (1), Diego Gómez (2) CAMBIOS Berlanga (1) por Emi Hernández, min. 66. Iván Fernández (1) por Palacín, min. 66. Raúl Sanchis (1) por Conesa, min. 73. Adrián Crespo (s. c.) por Barrio, min. 88. César Gómez por Monerris, min. 88. Olatz Rivera (Comité vasco). Amonestó a los visitantes Emi Hernández, Conesa y Alonso. Román Suárez Puerta. Alrededor de 3.000 espectadores.

Diego Gómez fue el gran protagonista del final de la primera mitad. Primero, tras casi forzar un penalti de Rivera. La revisión aclaró que el robo por parte del mediocentro fue limpio. Tras dos acciones peligrosas a balón parado que obligaron a intervenir a Nando Almodóvar, muy seguro saliendo por arriba, el delantero del Cacereño volvió a aparecer en escena. Esta vez se batió en duelo, de espaldas, con Eze. El nigeriano estuvo muy blando a la hora de apretar al ariete que, con total comodidad, pudo dársela de cara a Conesa. El mediocentro verdiblanco atacó la pelota de cara en carrera y no falló. Duro golpe para un Avilés al que le empezó a entrar el canguelo.

Ante una defensa que volvió a pecar de fragilidad y un centro del campo desconectado, el Cacereño siguió dominando un encuentro en el que el Avilés parecía totalmente perdido. La presión estaba superando a un equipo sin ideas en ataque y blando atrás. El nerviosismo que transmitía Dani Vidal no ayudaba a que, al menos, las aguas se templasen.

La segunda mitad siguió, en los compases iniciales, un guion similar al de la primera. Aunque las urgencias estaban del lado blanquiazul, el dominio de la pelota era total por parte del Cacereño. Pero algo hizo clic en Cayarga, que decidió echarse el equipo a la espalda. Se nota que por sus venas corre sangre avilesina y que le estaba doliendo la imagen de su equipo porque, para sacar de la cueva al Avilés, el mediapunta empezó a retrasar su posición para, en la zona de pivotes, repartir juego y tratar de espolear a sus compañeros.

Tras una ocasión desperdiciada por Kevin Bautista, apareció el avilesino. Quicala probó, instantes antes, a romper la defensa del Cacereño con una jugada individual, pero fue Cayarga el que encontró el hueco por donde colarse. Le empujaron, pero su determinación tuvo recompensa. El mediapunta cedió la bola para Javi Cueto que, en el área pequeña, no falló. Su celebración, llena de rabia, habló a las claras de lo necesitado que estaba el Avilés de una alegría.

El tanto de Cueto terminó de despertar al Avilés que se lanzó a por la victoria. Tuvo otra clara Cueto, pero sobre todo el peligro lo protagonizó un Quicala que, haciendo gala de su velocidad, parecía imparable. Probó el extremo a Quevedo, guardameta rival, pero el del Cacereño se hizo inmenso para repeler todas las acometidas blanquiazules. El africano fue un dolor de muelas constante para la defensa verdiblanca pero, como durante toda la temporada, le faltó clarividencia en el tercio final del campo para convertir ese peligro en cifras reales.

El punto sabe a muy poco para los intereses del Avilés. Tras los empates de Guadalajara, Ourense y Talavera la lucha por la salvación se mantiene igual que antes de que empezase la jornada, pero el cuadro blanquiazul ha perdido una gran ocasión para ganar distancia con la zona baja. Ahora toca intentar volver a la versión vista en la segunda mitad ante el Arenas de Getxo, rival al que tiene a tan solo un punto por encima.