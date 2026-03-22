Nueva final por la salvación para el Avilés: solo vale ganar ante el Cacereño

Tras conseguir un empate con sabor agridulce en Talavera, el Real Avilés Industrial está obligado a hacerse con los tres puntos en su duelo de esta tarde ante el Cacereño (18.15 horas, LaLiga+). La necesidad de hacerse con la victoria es total. Primero, por romper la mala dinámica blanquiazul en este 2026, donde tan solo han conseguido un triunfo en lo que va de año. Segundo, porque, para conseguir la salvación es vital que el Román Suárez Puerta se convierta en un fortín, algo que no ha hecho en lo que va de campaña. De hecho, los avilesinos aún no han ganado como locales en este 2026. Y tercero, para poder echar de la lucha por la permanencia a uno de los contendientes que viene peleando desde abajo. Dani Vidal se la juega en un partido que, de no acabar con sensaciones positivas, puede marcar el futuro del club en el corto plazo.

Regreso a la defensa de cuatro

Cierto es que, si se analiza el punto cosechado ante el Talavera fuera de casa, el botín puede resultar satisfactorio, pero las sensaciones en tierras toledanas estuvieron muy lejos de las ideales. La primera media hora, con un esquema de tres centrales, puso a las claras la fragilidad defensiva del Avilés, que si no fuese por la poca puntería rival y el acierto de su portero podría haberse ido goleado de El Prado. Para que no se vuelva a repetir un episodio así, todo apunta a que la defensa blanquiazul sufrirá cambios. El primero será el paso a una línea de cuatro atrás, la fórmula más utilizada por Dani Vidal en lo que va de campeonato. Además, el acompañante de Babin en el centro de zaga será un Eze ya recuperado de la lesión que le dejó fuera de los terrenos de juego durante varias jornadas. El nigeriano ya dejó buenas sensaciones en el encuentro de la pasada semana y todo hace indicar que cogerá el puesto de Grigore, muy señalado en Talavera.

El paso a la defensa de cuatro hace que Dani Vidal disponga de un hombre más para su centro del campo. Kevin Bautista es un fijo en las estrategias del técnico catalán, aunque esta vez parece que el andaluz abandonará el puesto de pivote para pasar a jugar como mediapunta, un rol donde puede explotar más sus cualidades ofensivas. La sala de máquinas caerá para un Christian Rivera en clara línea ascendente y un Adri Gómez que será el encargado de aportar equilibrio al conjunto blanquiazul.

La duda del '9'

Otra de las principales dudas estará en el puesto del '9'. Uzkudun, el delantero titular si todos estuviesen sanos, está descartado para salir de inicio y, si todo sigue el guion previsto, saldrá en la segunda parte para volver a coger minutos. Vidal optó por Javi Cueto ante el Talavera, aunque el asturiano pasó muy de puntillas por el encuentro. Por ello, el casting para liderar el ataque avilesino ante el Cacereño está completamente abierto. No sería extraño que Raúl Rubio fuese el elegido para comandar el ataque.

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Donde no hay tantas dudas es a la hora de hablar del apoyo de la afición avilesina. El club ha sacado, para el partido de esta tarde, una promoción especial para los abonados con el objetivo de llenar el Suárez Puerta, por lo que todo hace indicar que se vivirá un gran ambiente para tratar de conseguir esa ansiada primera victoria como local del Avilés. La situación es de máxima urgencia y, de no ganar al Cacereño, la próxima semana promete ser movida en la villa del Adelantado.