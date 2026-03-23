Dani Vidal, despedido: el Avilés ya tiene favorito para su banquillo

Dani Vidal ya es historia en el Avilés. El conjunto blanquiazul ha decidido despedir al técnico catalán, que deja al equipo a dos puntos de los puestos de descenso. La mala dinámica del 2026, donde el cuadro avilesino tan solo ha conseguido una victoria en los últimos doce encuentros, ha terminado de condenar al entrenador. El favorito para hacerse con el banquillo del Suárez Puerta es Lolo Escobar, extécnico del Lugo que cuenta con experiencia en Segunda División, donde entrenó a nombres como Gelabert o Hassan. En principio firmará por lo que queda de temporada.

Aunque el Avilés fue el equipo revelación de la primera vuelta en Primera Federación, lo cierto es que los datos desde que arrancó el 2026 están muy lejos de lo deseado. El equipo blanquiazul tan solo ha conseguido una victoria en lo que va de año, el 16 de enero ante el filial del Athletic. Los asturianos llevan más de dos meses sin sumar de tres, algo que ha hecho mella en el Suárez Puerta. En total, los avilesinos han conseguido siete de los últimos treinta y seis puntos en juego, un dato que ha metido al Avilés de lleno en la pelea por la salvación.

Otra de las asignaturas pendientes del Avilés son los datos como local. Hay que remontarse al 21 de diciembre para encontrar la última victoria como local de los blanquiazules, en aquel caso ante el Racing de Ferrol. En los seis partidos en el Suárez Puerta disputados en el 2026 los asturianos suman cuatro derrotas y dos empates. Esos datos, sumados al pobre rendimiento en su feudo de la primera vuelta, colocan a los avilesinos como el tercer peor local de su grupo de Primera Federación.

A estas estadísticas se suman las malas sensaciones de los últimos partidos de Dani Vidal. Tras conseguir dos meritorios empates ante el Madrid Castilla y el Tenerife, con una plaga de bajas que asoló a la plantilla asturiana incluida, el equipo se volvió a caer ante el Talavera, rival directo por la salvación, firmando la peor primera parte de la temporada. Ante el Cacereño, el encuentro disputado el pasado domingo, las sensaciones fueron similares, lo que ha terminado de condenar a Dani Vidal.

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El favorito para suceder a Dani Vidal en el banquillo del Suárez Puerta es Lolo Escobar, exentrenador del Lugo y del Algeciras, entre otros equipos. El técnico pacense cuenta con experiencia en Segunda División, donde estuvo en las filas del Mirandés. Allí coincidió con nombres como Gelabert, Sergio Camello y Hassan. A falta de la firma llegará al conjunto blanquiazul hasta final de temporada.