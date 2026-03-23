Así es Lolo Escobar, nuevo entrenador del Avilés: su apuesta por "los equipos alegres y valientes" y su pasado con nombres como Gelabert y Hassan

Lolo Escobar ya es nuevo entrenador del Avilés. El técnico pacense coge el relevo de Dani Vidal, como informó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, y este martes entrenará por primera vez a sus nuevos jugadores. Con pasado en equipos como el Mirandés, el Algeciras o el Lugo, el de Don Benito ha trabajado con nombres como Gelabert (Sporting de Gijón), Hassan (Oviedo) o Sergio Camello (Rayo Vallecano). "Me gustaría que mi equipo fuera un equipo lo más valiente posible, teniendo en cuenta también la dificultad de la categoría, los rivales, los campos, todo eso influirá a la hora de hacer un plan de partido", subraya Escobar en su página web, donde explica cómo es su metodología de trabajo.

Su estilo como entrenador

"Siempre intento afrontar la idea de juego, o plantear lo que es para mí jugar bien, desde las cinco fases del juego. En transición defensiva me gusta un equipo que cuando pierda el balón rápidamente intente presionar, que haga una presión tras pérdida muy fuerte. En transición ofensiva me gusta que siempre que el equipo tenga la oportunidad de correr esa sea la primera opción", detalla Escobar, que, en cuanto al ataque organizado, dice que "si el equipo no puede correr lo que quiero es que no se quite el balón de encima, que no tenga miedo de dar un pase más, y que intente producir desgaste a partir de la posesión, siendo lo más camaleónico posible". "En defensa organizada me gusta el orden, el rigor táctico me gusta muchísimo. No puedes sustentar nada sobre algo que no sea el orden, y creo que el orden es lo que nos da todo lo demás", señala el de Don Benito.

Para el nuevo entrenador del Avilés el balón parado es algo "determinante". "La experiencia me ha enseñado que con tanta igualdad como hay en todas las categorías, estando todos los equipos muy parejos en preparación, es algo clave. Doy bastante importancia a la estrategia", sentencia el pacense.

Escobar reconoce que le gustan "los equipos alegres, que intenten tener el balón, y que no menosprecien ninguna de las fases del juego". "Un equipo que quiera ser importante tiene que tener el mismo respeto a lo ofensivo que a lo defensivo, a las transiciones, a balón parado, absolutamente todo", afirma el técnico blanquiazul, que le da una importancia capital al trabajo diario. "Creo en el día a día por encima de todo, sin hacer planes de futuro. Me apasiona mi trabajo, me encanta, es algo que desde pequeño he mamado porque mi padre era entrenador", sentencia.

Los primeros pasos

Antes de dar el salto al mundo profesional, Lolo Escobar se curtió dentro de las categorías más bajas del fútbol madrileño. Sus primeros pasos los dio en el Villanueva del Pardillo, donde consiguió dos ascensos, uno a Primera Regional y otro a Regional Preferente. Tras ello, pasó por el Unión Adarve, con el que ascendió a Tercera División y se metió en play-off de ascenso a Segunda División B durante dos años consecutivos. Tras pasar por el Puerta Bonita, el Trival Valderas y el Alcobendas, el pacense recaló en Las Rozas, con el que ascendió a Tercera División y, al año siguiente, subió a Segunda División B.

En la antigua Segunda B Escobar empezó a forjar su nombre. Primero lo hizo en Las Rozas, donde consiguió la permanencia, y posteriormente con el Salamanca UDS. El técnico asumió el mando del equipo cuando este era el último de la tabla, con solo 3 de 24 puntos posibles, y lo salvó con una segunda vuelta de 18 partidos, logrando ocho victorias y otros tantos empates.

El salto al fútbol profesional

Del Salamanca pasó al Mirandés, en Segunda División, debutando en el fútbol profesional. En aquella plantilla Escobar tuvo nombres como los de Gelabert, Hassan, Iñigo Vicente o Sergio Camello. Allí no terminó la temporada, consiguiendo ocho victorias y seis empates en los 27 partidos en los que estuvo en el cargo.

Tras su experiencia en Anduva Escobar firmó por el Hércules, en Segunda Federación, donde, como en el caso del Avilés, asumió el cargo a mitad de temporada. El pacense llevó al cuadro alicantino a clasificarse a la Copa del Rey gracias a cosechar, en 21 partidos, 35 puntos. Finalmente su Hércules terminó la campaña séptimo, fuera de play-off, pero si se mira la clasificación solo con los partidos dirigidos por el nuevo técnico blanquiazul los herculanos habrían terminado terceros.

Su paso por Algeciras y Lugo

Su buen trabajo en el José Rico Pérez hizo que el Algeciras, de Primera Federación, se fijase en sus servicios. Allí coincidió con el que ya es su nuevo delantero, Javi Cueto. En tierras andaluzas logró sellar la permanencia a nueve jornadas del final de campaña. Con él en el banquillo Cueto tan solo disputó ocho partidos como titular, sumando poco más de mil minutos en los que anotó cuatro goles.

Del Algeciras se marchó al Lugo, su última experiencia antes de hacerse con el banquillo del Suárez Puerta. En el Anxo Carro fue despedido tras veinte encuentros en los que cosechó seis victorias y ocho empates, siendo el equipo menos goleado de la primera vuelta tras solo encajar catorce goles en contra. Ahora tiene un objetivo claro: conseguir amarrar la permanencia de un Avilés que ha caído en barrena durante este 2026.