Lolo Escobar desgrana el futuro esquema del Avilés y confía en recuperar la mejor versión de su jugadores: "Hace falta energía positiva"

Lolo Escobar ya habla como nuevo entrenador del Avilés. El técnico pacense quiere recuperar la mejor versión de los jugadores blanquiazules y, para ello, cree que es necesario "cambiar la energía negativa por positiva". Además, apuntó que su equipo apostará por el 4-4-2, el esquema que, según su análisis, mejor se adapta a la plantilla. "No pienso mirar la clasificación, solo me centro en el día a día", afirma el míster, muy optimista en su mensaje. Estas fueron sus palabras:

El fichaje por el Avilés

“Hay momentos donde se juntan dos trayectorias y este ha sido ese momento. El Avilés es un club con un hambre parecida a la que tengo yo, tengo muchísimas ganas y encaja en mi momento personal. Me gusta lo que veo, tanto la plantilla como el club. Se ha juntado todo para que esté aquí. Estoy muy contento de la decisión”.

El cambio necesario

“Hace falta energía y fútbol, las dos cosas. La energía es fundamental, estoy aquí porque hay que cambiar una energía negativa y es necesario cambiarla. La energía tiene que ser positiva, somos un buen equipo, tenemos una buena plantilla y vamos a conseguir el objetivo tranquilamente. Estoy aquí porque pienso que puedo hacerlo”.

El esquema

“Cuando queda poco tiempo no puede llegar un iluminado a hacer mil cambios, no puedes llenar a los jugadores de problemas. El 4-4-2 es uno de los sistemas más sencillo de ejecutar y, hablando con Miguel Linares, creo que la plantilla está configurada para jugar con doble punta. No soy un romántico de ninguna idea, quiero un equipo que compita y tenga carácter”.

Recuperar a los jugadores

“Vamos a intentar que los futbolistas recuerden quiénes son. Las malas dinámicas hacen que los jugadores piensen que son peores de lo que son. Tienen mucho valor y durante esta temporada lo han demostrado”.

El vestuario

“Hoy cambia todo. La sensación de cambio cuando entra alguien nuevo pasa en cualquier trabajo, ahora todo se ve como una nueva oportunidad. La gente está con las orejas muy abiertas, con actitud para cambiar de dinámica cuanto antes. Me ha gustado mucho lo que me he encontrado”.

Análisis del equipo

“He tenido tiempo para hacer un análisis profundo de lo que creo que se puede mejorar. Me gustaría centrarme en el equipo, los protagonistas somos nosotros. Lo primero que tiene que pasar es que el jugador se vea bueno. Tengo una idea de cómo juega el Arenas, pero estoy centrado en el equipo, en animarlos y que sea competitivo. Cuando uno está en mi situación analiza a todos los equipos de la categoría, por eso conozco bastante a los rivales del grupo 1”.

Jugadores que conoce

“En el Algeciras coincidí con Javi Cueto, está haciendo grandes cifras. Me alegro mucho por él, estoy encantado de tenerlo. También me enfrenté a Christian Rivera, Babin o Luis Alcalde”.

La salvación

“No quiero mirar al descenso. Cuando un obrero construye una pared va ladrillo a ladrillo, cuando pongamos el ladrillo del Arenas pensaremos en el siguiente. No pienso mirar la clasificación, solo me centro en el día a día”.

Su contrato

“Se habló con la dirección deportiva, pero yo me mantuve al margen. Creo que en el fútbol las dos partes tienen que estar a gusto. Si lo hago bien se me ofrecerá otra cosa. Se está demostrando que los contratos de larga duración no sirven para mucho”.