Tablet en mano y con una baja importante: así ha sido el primer día de Lolo Escobar como entrenador del Avilés
El técnico pacense dirigió una sesión de hora y media de duración donde empezó a dar las primeras pinceladas de lo que quiere para su equipo
Arranca la era Escobar en el Avilés. Tablet en mano y con un semblante afable, el técnico pacense dirigió, en La Toba, su primera sesión como entrenador avilesino. Tras una charla previa con sus jugadores, el de Don Benito empezó a dar pinceladas de lo que quiere de su equipo. No pudieron participar en la sesión Osky, Carmona, Viti, Uzkudun y Cayarga, cargado tras el último encuentro ante el Cacereño.
Pasaban ligeramente de las once cuando el técnico pisó por primera vez La Toba acompañado de su segundo, Guillermo Suárez. Curiosamente, el segundo entrenador llevaba la sudadera de Dani Vidal, extécnico blanquiazul. La tablet apunta a tener una importancia capital para Lolo Escobar. El pacense empezó a explicar los ejercicios en su tablet, provocando que, en cada cambio de tarea, se hiciese un corrillo alrededor de su figura. Llamó la atención, además, el silencio de los jugadores a lo largo de todo el entrenamiento, muestra de la concentración de la plantilla blanquiazul.
Plantilla dividida en dos grupos
Escobar dividió su plantilla en dos grupos. Con peto amarillo se ejercitó el que parece ser su once titular, con Guzmán Ortega y Campabadal en los laterales, Grigore y Eze como centrales, un doble pivote formado por Kevin Bautista y Adri Gómez, Luis Alcalde e Isi Ros en las bandas y una doble punta con Javi Cueto y Raúl Rubio. Hay que tener en cuenta que para esta primera sesión el técnico no tenía a ningún lateral izquierdo disponible. El entrenador blanquiazul priorizó mucho los ejercicios de pases entre compañeros, para coger las distancias de su nuevo sistema y de su manera de defender.
El nuevo entrenador del Avilés tiene por delante tres sesiones más de entrenamiento antes de enfrentarse, el próximo sábado a las 18:30 horas, al Arenas de Getxo fuera de casa. Los blanquiazules tan solo suman una victoria en la segunda vuelta y necesitan volver a sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso, algo que ahora mismo tienen a dos puntos.
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