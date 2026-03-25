Miguel Linares analiza la llegada de Lolo Escobar al Avilés: "Es el entrenador idóneo para este momento"

"Lolo Escobar es el entrenador idóneo para el momento en el que nos encontramos, por eso está aquí". Miguel Linares, director deportivo del Avilés, analizó el fichaje del técnico pacense y la dinámica actual del equipo, que está al borde de los puestos de descenso. El jienense descartó dimitir de su cargo y se mostró positivo con la reacción de los blanquiazules. Estas fueron sus palabras:

Su dimisión

"No tengo pensado dimitir. El Avilés está fuera de los puestos de descenso, a pesar de la mala dinámica. Hemos esperado para que hubiese una reacción, pero ahora hemos decidido cambiar de entrenador para cambiar la dinámica. El equipo está donde pensábamos que iba a estar. Que la tendencia sea descendente hace mella, pero si hubiésemos tenido una temporada como la del Cacereño o el Guadalajara veríamos como algo positivo estar como estamos. Trabajamos para conseguir el objetivo, que es consolidarnos en la categoría".

La dinámica

"Es negativa, por eso hemos tomado una decisión en busca de una reacción. Las dinámicas son difíciles de romper, tanto las buenas, como se vio en la primera parte, como las malas, como nos pasa ahora. Queremos conseguir esos tres puntos que tanto necesitamos".

Escobar, dos meses de contrato

"Es algo que ha salido natural por las dos partes. Hablé con su representante y estamos tan centrados en el objetivo actual que mirar más allá podría ser una red flag. Lolo me transmitió muchas ganas del presente, viene con energía y vitalidad. Ha sido algo natural".

La elección de Escobar

"Nuestro trabajo es analizar el mercado. Conocemos la trayectoria de Lolo desde hace muchos años. Buscábamos un entrenador que tenga experiencia en situaciones similares, que se adapte a la plantilla y que no tenga una idea definida de juego. Vi muchas veces a su Lugo, sé cómo jugaba y allí ya vivió situaciones de presión que le han hecho crecer, al igual que en Algeciras y Hércules. Era importante que conociese estos contextos. Hablamos, nos transmitió su idea, y decidimos ficharlo".

Análisis de la temporada

"Hay dos partes muy diferenciadas. En la primera parte nos vimos más arriba de lo normal y ahora estamos por debajo de lo que sería habitual. Veníamos con una inercia muy positiva del proyecto del ascenso, eso influyó en los primeros meses. En invierno tratamos de mejorar el plantel sabiendo que queremos consolidarnos en la categoría. Nunca nos hemos encontrado en la situación actual en esta temporada y se ve más negativo por ello. Es difícil puntualizar el porqué: las lesiones, no saber romper la dinámica, el estado de ánimo…. El resultado es un todo, no se puede puntualizar. Tratamos de buscar soluciones para conseguir el objetivo final".