El Avilés, un camino con curvas hacia la permanencia en Primera Federación

El Avilés tiene un camino complicado para alcanzar el que se ha convertido en su gran objetivo en su estreno en Primera Federación: la permanencia. El equipo blanquiazul prescindió de Dani Vidal como entrenador tras el último partido, en el que empató a 1 en casa ante el Cacereño, y ahora el nuevo técnico, Lolo Escobar, afronta nueve duelos cruciales para conservar la escasa renta que le queda con la zona de descenso.

El reto de la permanencia

Bajan cinco equipos y en estos momentos el quinto por la cola es el Guadalajara, con 32 puntos, dos menos que el Avilés. Entre esos dos equipos solo está ya el Ourense, con 33 puntos. Por si fueran pocas las dificultades, de los nueve duelos que le quedan al equipo avilesino, solo cuatro son en su feudo, el Suárez Puerta.

Duelo directo ante el Arenas

El calendario le trae al Avilés cuatro enfrentamientos con rivales directos de forma consecutiva. El primero de ellos, este sábado (18:30) en el campo del Arenas de Guecho, que le saca un punto y un puesto en la tabla. Un encuentro en el que el equipo de Lolo Escobar tiene la opción de escalar puestos en la clasificación, pero en el que, en caso de perder, puede caer a la zona de descenso.

Cita clave en el Suárez Puerta

El siguiente encuentro vuelve a ser clave para el futuro de la entidad blanquiazul. El Avilés recibe en el Suárez Puerta el domingo 5 de abril (20:30 horas) al Ourense, equipo que, como se mencionaba antes, está un punto por debajo de los asturianos en estos momentos. Otro choque igualado para un Avilés que lleva ya más de tres meses sin ganar en el Suárez Puerta.

Visita al colista Osasuna B

La 32.ª jornada le llevará a visitar al colista, el Osasuna B, un rival que en principio tiene pocas opciones de salvarse, puesto que en estos momentos se encuentra a nueve puntos de la permanencia, que marca el Ourense. A esa jornada podría llegar ya con muy pocas opciones, por lo que el Avilés tratará de aprovecharse de esa situación y sumar tres puntos que se antojan determinantes.

Unionistas, otro obstáculo

La siguiente cita en el Suárez Puerta será ante el Unionistas de Salamanca, que tiene seis puntos de margen sobre el descenso y que es el que, a priori, tiene las cosas más de cara entre los equipos que aún están en una situación difícil en el grupo 1 de Primera Federación. El conjunto salmantino querrá, en cualquier caso, tener un final de temporada tranquilo y, para ello, complicarle la vida al equipo de Avilés.

Salida exigente a Ferrol

Tras esos cuatro compromisos consecutivos ante equipos que compiten por los mismos objetivos, el Avilés visitará al Racing de Ferrol, que es décimo, con 42 puntos. Ese partido, para el que todavía faltan cuatro jornadas, dependerá mucho de cómo esté la clasificación en esos momentos. El conjunto gallego tiene opciones de pelear por la promoción de ascenso y que esté o no en esa lucha cuando juegue contra el Avilés hará más o menos difícil el encuentro para el conjunto blanquiazul.

Duelo directo ante el Guadalajara

El que se presenta como un duelo clave es el que disputará en la 35.ª jornada en el Suárez Puerta entre el Avilés y el Guadalajara, equipo que ahora es quinto por la cola. Igualmente, todo va a depender de la posición de la tabla en la que lleguen unos y otros, aunque todo hace indicar que los dos aún estarán en la pelea por la permanencia a esas alturas.

El tramo decisivo por la permanencia

El del Guadalajara será el último encuentro que va a medir al Avilés con equipos de la zona de abajo, ya que en las tres últimas jornadas el equipo de Lolo Escobar se enfrentará a la Ponferradina a domicilio, equipo que ahora es sexto de la tabla y que ha crecido mucho tras un inicio de temporada complicado; recibirá al Barakaldo, que ahora es cuarto; y visitará en la última al Pontevedra, que ocupa la quinta plaza. Lo que se jueguen unos y otros en esos últimos duelos puede marcar mucho cómo serán los encuentros y las opciones del Avilés de seguir una temporada más en Primera Federación.

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"Las orejas bien tiesas"

Natalio, capitán del Avilés, reconoció ayer que con la llegada del nuevo entrenador la plantilla está "concentrada y con las orejas bien tiesas". Y es que, añade, "cuando cambia el entrenador todos partimos de cero, queremos agradar, y también queremos cambiar la situación en la que estamos; poco a poco nos estamos metiendo en esa zona de descenso que no queremos tocar". Natalio se centró en el partido de mañana ante el Arenas y la necesidad de ganar: "Tenemos nuestras armas para ganar y para eso tenemos que hacer un partido serio".