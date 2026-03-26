Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano

Uno de los nombres cuyo rendimiento más está sorprendiendo este año en el Avilés es el de Osky. El lateral ovetense, de 22 años, ha pasado de ser suplente en Segunda Federación a ser un fijo en los onces blanquiazules durante esta campaña, una mejora que le ha puesto en el radar de varios equipos de cara al próximo mercado de fichajes. El buen rendimiento del asturiano ha llamado el interés de varios clubes de Primera División, como el Real Madrid o el Betis, que siguen su evolución de cara a incorporarlo a sus filiales. Y no solo eso, porque conjuntos de Segunda División también están muy pendientes de sus pasos, en su caso para incorporarlo a la dinámica del primer equipo. Cabe recordar que Osky termina su contrato este verano y no cuenta con cláusula de renovación en función de los minutos jugados.

Lo cierto es que la evolución de Osky en el Avilés durante los últimos meses ha sido exponencial. El ovetense ha pasado a ser el último fichaje veraniego del club, que dudó a la hora de acometer la operación, a adueñarse del carril izquierdo de la defensa. La apuesta, avalada por Miguel Linares, está dando sus frutos. Además, Dani Vidal, extécnico blanquiazul, siempre mostró una gran confianza en su proyección, llegando a confesar que trató de hacerse con sus servicios cuando estaba a las órdenes del Nástic. A pesar de tener a Viti, lateral titular en la temporada del ascenso, el catalán apostó con firmeza por el defensor asturiano.

Titular habitual

Osky ha disputado dieciocho encuentros esta temporada, dieciséis de ellos como titular. Durante esta campaña promedia 3,4 duelos ganados por encuentro, con un porcentaje de acierto del 32%. Es decir, gana uno de cada tres duelos que protagoniza. Donde más destaca el ovetense es en las recuperaciones, realizando 6,4 por encuentro. Además, realiza 1,3 despejes por partido.

Donde más destaca Osky es en su calidad técnica con la pelota en los pies. El asturiano realiza 17,7 pases por encuentro con un 74% de acierto, siendo el segundo defensa del Avilés que más combina del equipo por detrás de Babin. A eso se suma que el ovetense es el tercer jugador blanquiazul con más pases clave por encuentro con 0,7. Esos pases son los que acaban en un disparo de un compañero. Esta campaña suma una asistencia de gol.

La edad, clave

Uno de los puntos que explican el interés de los equipos en Osky es su edad. El ovetense seguirá siendo, la próxima temporada, jugador sub-23, lo que le convierte en un caramelo en el mercado. Además, en Primera Federación no hay tantos jugadores, sin incluir los filiales, que a la edad del lateral izquierdo del Avilés acumulen tantos minutos. Todo ello suma de cara a que los ojeadores de Primera División estén muy pendientes de sus actuaciones. Otra clave está en el poco riesgo que conlleva la operación. En caso de que fructifique el fichaje por un equipo de Segunda División, siempre estará abierta la puerta a una posible cesión a un conjunto de Primera Federación. Eso hace que, aunque no termine de convencer, a nivel económico la pérdida sea prácticamente cero. Tras jugar durante varios partidos con molestias, ahora Osky trata de recuperarse de la lesión que le dejará fuera de los terrenos de juego al menos un mes. De su regreso habrá muchos ojos pendientes de su evolución.