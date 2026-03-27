El Avilés sigue renovando a sus jóvenes promesas: un central y un extremo, atados para la próxima campaña
Enol Cabal y Frechilla seguirán ligados a la entidad blanquiazul
El Avilés quiere asentar las bases de su juvenil y, durante los últimos días, ha oficializado la renovación de varias de las piezas claves del equipo. Tras asegurar la continuidad de nombres como Geni o Nico Palacio, esta vez ha sido el turno de Dani Frechilla, extremo, y Enol Cabal, central, que seguirán en el club al menos una campaña más.
Frechilla es uno de los grandes talentos ofensivos del juvenil del Avilés. El ovetense, que actúa como extremo, suma siete tantos en los dieciocho partidos que ha disputado esta campaña. Por su parte, Enol Cabal es un fijo en la zaga blanquiazul, en su caso como central.
Seis jugadores renovados
Las renovaciones de Cabal y Frechilla se suman a las ya realizadas de Nico Palacio, Geni y Ángel Prieto. Además, Pablo Macías, pivote, firmó la pasada campaña un contrato con el club hasta el 2027. El juvenil del Avilés marcha primero de Liga Nacional con un punto de distancia respecto al Oviedo B.
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