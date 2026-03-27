El capitán del Avilés analiza el relevo en el banquillo: "Esperemos dar el cambio que necesita el equipo"

Natalio, capitán del Real Avilés, analizó la situación del club tras el cambio de entrenador. "No se ha dado esa victoria que necesitaba el equipo", lamentó el valenciano, que se mostró optimista con el futuro, ya que ahora "hay más competitividad al abrirse las puertas para jugar". "Esperamos dar el cambio que necesita el equipo", afirmó. Estas fueron sus palabras:

El cambio de entrenador

"El equipo ha estado concentrado, con las orejas bien tiesas. Cuando hay un cambio de entrenador todos partimos de cero, queremos agradar y cambiar esta situación. Poco a poco nos estamos metiendo en la zona de descenso, que no la queremos tocar. Esperemos dar el cambio que necesita el equipo".

La necesidad de ganar

"Lo hemos intentado, pero no se ha dado esa victoria que necesitaba el equipo. Jornada tras jornada pensábamos que iba a llegar, pero no llegó. Puede ser que haya nervios por querer ganar y, por eso, no salen las cosas como quieres. La gente con experiencia tenemos que apaciguar eso, son rachas. Para cambiar esto hay que competir, en esta categoría hace falta en cada partido. Somos veintipico jugadores que queremos jugar; con este míster hay más competitividad porque se abre la puerta de jugar. Tenemos que ponerle las cosas difíciles para poder cambiar la dinámica".

La idea de Lolo Escobar

"Hemos tenido pocas sesiones, pero el míster tiene las ideas muy claras. Nos está inculcando un estilo de juego ofensivo y defensivo que son cuatro pinceladas, pero son las que tenemos que saber de memoria. Estamos en el periodo de adaptación a sus ideas, son claras y concisas para ganar el sábado".

Ganar al Arenas

"Necesitamos la victoria para limpiar la cabeza, para darnos confianza. Aunque juguemos fuera de casa, ganar nos puede dar mucha moral para el siguiente partido en casa. Admiro que venga tanta gente y se vaya con ese mal sabor de boca. Vamos a ganar al Arenas".

El Arenas

"Es un rival con las ideas claras. Hemos estado viendo dónde hacerles daño, lo tenemos bastante claro. Tenemos nuestras armas para hacerlo. Vamos a empezar por no encajar goles, es una tarea pendiente y lo que nos ha llevado a estar aquí, y luego tratar de hacer daño arriba"