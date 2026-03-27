Lolo Escobar, ante su primer partido con el Avilés: "Tenemos que ser un equipo más equilibrado entre lo ofensivo y defensivo"

Lolo Escobar, nuevo entrenador del Avilés, no quiso desvelar pistas sobre cuál será su primer once de cara a medirse al Arenas de Getxo este sábado a las 18:30 horas. El técnico confiesa que centró su trabajo durante la semana en mejorar la parcela defensiva y deslizó que, para mejorar los números atrás, la clave está en cómo atacar. "Creo que tenemos que ser un equipo equilibrado entre lo defensivo y lo ofensivo", apuntó. Estas fueron sus palabras:

Lesionados

"Tengo a toda la plantilla disponible salvo a Osky".

El portero titular

"Tengo decidido quién será. Tengo que ser consecuente con lo que hablé de la energía. Los dos me han transmitido buenas sensaciones, pero uno más que otro, y será por el que optaré".

Cambios en el once

"No quiero dar muchas pistas, pero habrá algún cambio. Tampoco tengo claro el sistema, solo que será un 4-4-2 o un 4-2-3-1. Hemos trabajado con los dos y decidiré en Getxo".

La pareja de centrales

"La defensa es lo que más hemos trabajado durante esta semana. En los entrenamientos no he probado ninguna pareja titular, he intentado que jueguen todos con todos, siempre respetando los perfiles. No me gusta entrenar con un once definido y que los jugadores saquen conclusiones, quiero que se enteren de la alineación cuando lleguemos al campo".

Christian Rivera

"He llegado limpio, me da igual el estado de forma que hayan tenido los jugadores hasta ahora. No voy a mirar quién estaba siendo titular o suplente, me voy a mover por lo que he visto esta semana. Rivera es un jugador más, tiene las mismas posibilidades de jugar que el resto. Cuando vea mi primer once, a partir de ahí seguiré tomando decisiones; por ahora me muevo por la energía que me transmiten los jugadores".

Aspectos a mejorar

"Alguna cosa estuvo mal cuando el equipo ha entrado en una dinámica negativa. Yo he estado en la situación de ser el entrenador cesado y no me gustaban los comentarios que hacía el nuevo técnico. Para mí el equipo que tengo es el mejor, no hay mejores jugadores que estos. Hay que minimizar lo que se estaba haciendo mal y potenciar lo que estaba saliendo bien, que hay cosas buenas".

El equilibrio, clave

"Creo que tenemos que ser un equipo equilibrado entre lo defensivo y lo ofensivo. Ese ha sido uno de mis objetivos durante la semana. El otro ha sido competir mejor, desde el primer minuto hasta el último. Vamos a intentar no regalar nada, queremos competir lo mejor posible".

Los goles encajados

"Llevo 25 años en esto y no creo que sea solamente un problema defensivo. Dime cómo atacas y te diré cómo defiendes. Todo depende de lo que plantees. Si quieres plantear ataques de ida y vuelta vas a defender peor, porque tienes más metros para correr y te pillan yendo para atrás. Cuando uno tiene más control de partido, un modelo más asociativo, los jugadores están más cerca cuando pierden la pelota y te expones menos. Lo que tengo pensado creo que es la mejor opción para defender mejor. Vamos a intentar frenar la sangría de goles en contra y, sobre todo, que eso no merme los goles a favor".

El Arenas

"Ha sido una semana muy dura, con muchísima información. Hemos visto cosas del Arenas de Getxo, pero todos mis esfuerzos se han centrado en nosotros mismos. Quiero tener cuatro o cinco conceptos defensivos claros, lo mismo en ataque, y hemos preparado varias cosas a balón parado. Haré el once en función de cómo hacerles daño y cómo recibir el menor peligro posible, pero vamos a estar centrados en nosotros mismos".

La falta de puntería arriba

"Tengo muchas opciones arriba. Hay que acertar con los estados de forma, los delanteros viven del gol y el que anote seguirá en el once".

El césped de Fadura

"No creo que afecte mucho el cambio de estadio que han hecho. Nosotros hemos entrenado toda la semana en hierba artificial y jugamos en hierba natural, no sé cómo habrán hecho ellos. En su anterior estadio, de hierba artificial, eran uno de los cuatro mejores equipos como locales de la liga, pero desde que han cambiado suman dos victorias y un empate. Los partidos fuera de casa en Primera Federación son siempre complicados, da igual el rival".

La afición

"Hubiese preferido debutar en casa, en el Suárez Puerta se genera un gran ambiente de fútbol. Es un estadio que inclina el campo a favor del equipo. La afición es numerosa, ruidosa. En momentos como estos todo tiene que estar alineado. Aquí ganamos todos. Me gusta que haya un bus de aficionados presente en Fadura".