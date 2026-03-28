Arranca la era Lolo Escobar en el Avilés: la apuesta por el equilibrio y el posible once blanquiazul

Arranca la era Lolo Escobar. El técnico pacense dirigirá esta tarde (18.30 horas, LaLiga+) su primer encuentro a las órdenes del Avilés tras asumir, el pasado lunes, el banquillo del Suárez Puerta. Enfrente tendrá a uno de los ascendidos a la categoría, un Arenas de Getxo que, aunque ha cambiado de campo hace unas jornadas, marcha un punto por encima de los blanquiazules. Tras los empates ante Talavera y Cacereño, los asturianos tienen la necesidad de sumar de tres en tierras vascas para alejarse de la zona baja de la tabla y olvidar los cambios vividos durante esta semana.

Una de las claves del nuevo Avilés pasa por recuperar el equilibrio del equipo. “Creo que tenemos que ser un equipo equilibrado entre lo defensivo y lo ofensivo. Ese ha sido uno de mis objetivos durante la semana. El otro ha sido competir mejor, desde el primer minuto hasta el último. Vamos a intentar no regalar nada, queremos competir lo mejor posible”, subrayó Lolo Escobar, que analizó una de las asignaturas pendientes del cuadro blanquiazul: los goles encajados. “Llevo 25 años en esto y no creo que sea solamente un problema defensivo. Dime cómo atacas y te diré cómo defiendes. Todo depende de lo que plantees. Si quieres plantear ataques de ida y vuelta vas a defender peor, porque tienes más metros para correr y te pillan yendo para atrás. Cuando uno tiene más control de partido, un modelo más asociativo, los jugadores están más cerca cuando pierden la pelota y te expones menos. Lo que tengo pensado creo que es la mejor opción para defender mejor. Vamos a intentar frenar la sangría de goles en contra y, sobre todo, que eso no merme los goles a favor”, explicó.

Sin pistas en el once

Donde no quiso entrar el entrenador pacense fue en quiénes serán los elegidos en su primer once inicial al frente del Avilés. “He llegado limpio, me da igual el estado de forma que hayan tenido los jugadores hasta ahora. No voy a mirar quién estaba siendo titular o suplente, me voy a mover por lo que he visto esta semana”, sostuvo Escobar, que no desveló quién será su portero titular. “Tengo decidido quién será, voy a ser consecuente con lo que hablé de la energía. Los dos me han transmitido buenas sensaciones, pero uno más que otro, y será por el que optaré”, señaló. Tampoco dio pista sobre su pareja en el eje de la zaga.

Tras las buenas sensaciones mostradas en los dos últimos encuentros, todo hace indicar que Nando Almodóvar se mantendrá bajo los palos, con una defensa formada por Guzmán Ortega y Campabadal en los laterales y Eze y Babin como centrales. Viti ya está recuperado de su lesión, pero parece poco probable que salga de inicio. Kevin Bautista seguirá siendo un fijo en la sala de máquinas y la duda está en su acompañante, que saldrá entre Adri Gómez y Christian Rivera. Cayarga ya está recuperado de las molestias que lo dejaron fuera del primer entrenamiento, mientras que el otro costado apunta a ser para Isi Ros. Arriba, Javi Cueto y Raúl Rubio harán pareja para tratar de asaltar Fadura.