El Avilés Femenino, condenado en tres minutos: la lucha por la salvación se recrudece

Tres minutos le bastaron al Racing de Santander para tumbar a un buen Avilés Femenino, al que, cada vez más, se le complica la salvación. Se adelantó, en los primeros minutos, el cuadro de Javi Gómez, pero las cántabras, con dos tantos a partir del 73, consiguieron darle la vuelta al encuentro, condenando a las blanquiazules. A falta de que juegue el Deportivo B este domingo, las asturianas están a cuatro puntos de salir del descenso, a falta de nueve por jugarse.

El Avilés salió al encuentro dispuesto a dominar el partido y pisó muy pronto las proximidades de la meta santanderina. Los primeros minutos fueron dominados por el equipo de Javi Gómez que, tras una falta en la frontal del área, se adelantó en el marcador. Era el minuto 10 de juego y, tras un leve toque para poner el balón en juego, Noa conectó un fuerte disparo que se coló entre la barrera para hacer el 0-1.

Buen partido de Riesgo y Noa

El gol le dio más convencimiento a las blanquiazules hasta que un par de pérdidas hicieron crecer al Racing de Santander, que buscó con mayor insistencia la portería de una Elena Casao que vio cómo un par de disparos se perdían por encima de su portería. Estas fueron las únicas llegadas locales durante la primera mitad, ya que el Avilés triangulaba bien en el centro del campo, con mucha presencia por parte de Paula Riesgo y Noa.

El Avilés aguantó, en la segunda mitad, las acometidas del Racing, pero todo cambió en el minuto 73. Un balón en largo acabó con Naiara ganando la espalda a la defensa y con Elena Casao a media salida. La jugadora racinguista picó el balón por encima de la guardameta para, de esa forma, poner la igualada. Solo tres minutos después, un saque de esquina desde la derecha, Ainara cazó el rechace de Casao para enganchar un buen disparo y darle la vuelta al marcador. Las blanquiazules intentaron reaccionar, pero el cuadro cántabro ya fue inexpugnable.

Noticias relacionadas

Pendientes del Deportivo

El Avilés necesita un tropiezo del Deportivo B, que juega este domingo ante el Burgos, para seguir luchando por la salvación. A falta de jugarse nueve puntos, las blanquiazules están a cuatro de las gallegas. El próximo encuentro será el derbi asturiano ante el Sporting, donde las avilesinas tienen la obligación de sumar de tres.