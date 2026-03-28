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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Arenas de Getxo - Avilés de Primera Federación (0-0)

Lolo Escobar debuta en el banquillo blanquiazul tras coger el relevo de Dani Vidal

Quicala, durante el partido de la primera vuelta ante el Arenas de Getxo.

Quicala, durante el partido de la primera vuelta ante el Arenas de Getxo. / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Arranca la era Lolo Escobar en el Avilés. El técnico pacense debuta en el banquillo blanquiazul ante uno de los rivales por la salvación, un Arenas de Getxo que tiene a tan solo un punto por encima. El entrenador, que ha cogido el relevo del cesado Dani Vidal, ha devuelto a la titularidad a Álvaro Fernández y ha apostado por Quicala en uno de los costados en detrimento de un Isi Ros que verá el partido desde el banquillo. Los asturianos están dos puntos por encima de los puestos de descenso.

Alineación del Arenas de Getxo: Aragoneses; Sillero, Paul Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Alex Hidalgo, Zabala, Verde; Urko Collado, Vizcay, Mattheus.

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Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Eze, Campabadal; Quicala, Adri Gómez, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría, Raúl Rubio.

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