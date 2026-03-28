Lolo Escobar, tras la dura derrota del Avilés ante el Arenas de Getxo: "Teniamos un punto y lo hemos perdido"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, lamentó los errores defensivos que han vuelto a condenar al Avilés, esta vez ante el Arenas de Getxo. El técnico pacense cree que conseguir una victoria es clave para darle la vuelta a la cabeza de los jugadores blanquiazules y calificó como “importantísimo” el encuentro del próximo fin de semana ante el Ourense. “Teníamos un punto y lo hemos perdido”, lamentó. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido.

“No entramos bien al partido, pero fuimos creciendo a medida que avanzó la primera parte. La acabamos bien. En la segunda parte ajustamos y, fruto del buen momento, llegó el gol del 1-2. Con ese marcador estaba tranquilo, estaba viendo bien al equipo. No veía peligro. No hemos conseguido girar la dinámica en la que parece que todo lo que nos tiran entra. A eso se suma la desgracia de, cuando vas empatando, Eze se resbala. Sabía a dónde venía, la situación del equipo, y ahora toca seguir. Hay que levantar la cabeza. Teníamos un punto y lo hemos perdido”.

El rival

“Es un equipo fuerte en casa, que está sacando bastantes puntos. Ellos están en un momento en el que cada vez que tienen una ocasión es gol, al contrario que nosotros. Quicala ha hecho mucho daño, Cayarga también estuvo bien. Hemos tenido opciones, pero la diferencia de momentos se ha decantado para ellos. No podemos bajar los brazos. Lo que queramos conseguir pasa por sacar puntos en casa”.

52 goles en contra

“Es una barbaridad, lo queríamos corregir. Trabajaremos en ello para solucionarlo, creo que se puede solucionar. Su nivel de acierto ha sido muy alto. Es una pena porque en el segundo gol queda señalado Eze, que podría ser más contundente, y en el tercero ha sufrido un resbalón. Hay cosas de lo trabajado que las he visto, pero hay que insistir”.

EN IMÁGENES: Arenas de Getxo - Real Avilés / ARE

Mismos problemas que Vidal

“Repaso ruedas de prensa de Dani Vidal y las conclusiones son parecidas. Ahora mismo hay un pesimismo y es normal que pasen estas cosas. Vengo a luchar contra eso. No nos lo merecemos, no era un partido para perder. Si conseguimos girar la cabeza de los jugadores, hubiésemos salido con tres puntos. Más que en lo táctico hay que recuperar al equipo anímicamente. Entiendo que se sientan mal, pero hay que luchar contra ese sentimiento”.

Ganar en casa, clave

“El fútbol son resultados y vamos a buscar ese resultado. Hoy pensaba que se iba a conseguir. La lesión de Adri Gómez nos ha hecho mucho daño, nos ha condicionado mucho porque perdimos el equilibrio”.

La salvación

“Si no lo pensase, en salvarnos me cortaba las venas. He venido a un equipo dolido, pero que tiene muchas cosas para revertir la situación. Sigo pensando igual. Necesitamos un poco de tiempo, espero mantener las cosas que hoy hemos hecho bien y que el equipo siga creciendo en busca del resultado que cambie las cabezas. Tenemos un partido en casa importantísimo”.