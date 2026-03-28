Patinazo del Avilés en el debut de Escobar: los errores defensivos vuelven a condenar a los blanquizules (3-2)

Cambia el entrenador, pero el Avilés sigue con la misma maldición que le lleva condenando toda la temporada. La fragilidad defensiva está lastrando a un equipo que cada vez está mirando más de cerca a los puestos de descenso. El Arenas de Getxo se aprovechó de eso para hacerse con una victoria que prácticamente le saca de la pelea por la salvación y, con ello, sigue hundiendo a un Avilés que no levanta cabeza. Se adelantó el conjunto vasco, consiguió darle la vuelta el cuadro avilesino, pero los errores atrás, personificados en Eze, le dieron en bandeja la victoria a los de Getxo. Se sigue esperando la reacción del equipo.

El partido arrancó con la primera sorpresa. Lolo Escobar, nuevo técnico blanquiazul, no se pudo sentar en el banquillo de Fadura por tener que cumplir la sanción impuesta tras ver una cartulina roja en su penúltimo partido con el Lugo. La siguiente sorpresa del pacense estuvo en la portería. El de Don Benito devolvió la titularidad a Álvaro Fernández en detrimento de un Nando Almodóvar que volvió a su rol de guardameta suplente. Además, el entrenador blanquiazul apostó por Quicala en uno de los costados y sentó a Javi Cueto, único jugador de la plantilla con el que había coincidido hasta la fecha.

Arenas de Getxo 3 2 Avilés 1-0, min. 34: Vizcay. 1-1, min. 49: Santamaría. 1-2, min. 67: Kevin Bautista, de penalti. 2-2, min. 80: Vizcay. 3-1, min. 90+5: Vizcay. Alineación Arenas de Getxo Aragoneses (1);

Sillero (1), Paul Álvarez (1), Pablo García (1), Zabaleta (1);

Alex Hidalgo (1), Zabala (2), Verde (1);

Urko Collado (1), Vizcay (3), Mattheus (1) CAMBIOS Sustatxa (1) por Urko Collado, min. 67. Troncho (2) por Mattheus, min. 67. Bazaga (1) por Zabaleta, min. 72. Mutilva (1) por Hidalgo, min. 80. Larti (1) por Zabala, min. 80 Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (0), Babin (1), Eze (0), Campabadal (1);

Quicala (2), Adri Gómez (1), Kevin Bautista (2), Cayarga (1);

Santamaría (2), Raúl Rubio (1) CAMBIOS Andrés Carmona (1) por Campabadal, min. 59. Uzkudun (1) por Raúl Rubio, min. 74. Isi Ros (1) por Quicala, min. 74. Gete (1) por Adri Gómez, min. 74. Javi Cueto (1) por Santamaría, min. 85. Alexandre Alemán (Comité canario). Amonestó a los locales Pablo García, Urko Collado, Mutilva, Vizcay y Sillero y a los visitantes Eze, Uzkudun y Guzmán Ortega. Fadura. Alrededor de dos mil espectadores.

Pronto se pudieron ver las primeras pinceladas del nuevo Avilés. Los blanquiazules olvidaron la presión que pregonaba Dani Vidal para pasar a conceder más metros a su rival, apretando más en el centro del campo. Además, los asturianos dibujaron un 4-4-2, con Santamaría defendiendo a la par con Raúl Rubio, con una línea de cuatro centrocampistas por detrás suyo. En ataque, los avilesinos trataron de explotar su velocidad, haciendo daño al espacio y aprovechando la “libertad” que le daban a la zaga rival.

Quicala, protagonista

Pronto Quicala quiso demostrar que merece el puesto de extremo titular. El guineano fue la nota más peligrosa del Avilés durante la primera mitad, protagonizando desbordes desde banda derecha ante los que nada pudo hacer la defensa del Arenas de Getxo. Primero fue Aragoneses, meta rival, el encargado de rechazar su disparo y luego puso un centro que solo hacía falta tocarlo para enviarlo al fondo de la red. Sin embargo, nadie llegó a conectar la pelota.

Lo que no pudo resolver Escobar es la fragilidad defensiva que sufre este Avilés. Da igual que defienda más lejos del área o en su frontal: cada vez que los rivales se asoman por territorio blanquiazul, la sensación es que van a pasar cosas que perjudiquen los intereses del Avilés. Probó en varias ocasiones el Arenas hacer daño a través de los centros laterales y, a trancas y barrancas, los avilesinos conseguían repeler el peligro. Tanto Eze como Babin eran los encargados de apagar unos fuegos que ni el cambio de entrenador es capaz de extinguir.

En el ida y vuelta propuesto por Escobar se encontró más cómodo un Arenas que, al poco de superar la media hora, se aprovechó de la poca contundencia de la zaga avilesina. Tiró una diagonal por la banda izquierda el cuadro vasco, Zabala hizo de pivote en el área y Vizcay, de primera, remachó para mandarla al fondo de la red. Noveno partido consecutivo que el Avilés no es capaz de dejar su portería a cero. La defensa sigue desangrando al cuadro blanquiazul.

Mejor tras el descanso

El descanso le sentó muy bien a un Avilés que salió con una cara totalmente diferente en la segunda mitad. Prueba de ello se vio a los tres minutos de que el árbitro hiciese sonar su silbato. Tras un par de avisos, Kevin Bautista hizo gala de su despliegue físico para rebañar una pelota que parecía que se iba a marchar por línea de fondo. El andaluz colgó el balón al punto de penalti y ahí apareció Santamaría, que con un salto colosal remató de cabeza para poner la igualada en el marcador. El gijonés, que estaba pasando por un bache de rendimiento, parece que vuelve a sonreír.

No quitó el pie del acelerador el Avilés que, con un Quicala brillante, quiso aprovechar su momento en el partido. Tuvo varias galopadas peligrosas el extremo y, en una de ellas, consiguió lo que tanto parecía buscar. El africano se midió a dos rivales en el área del Arenas, provocando que uno de ellos le diese una patada abajo. Penalti. Kevin Bautista, desde los once metros, no falló. Sexto gol del andaluz, segundo máximo goleador blanquiazul en lo que va de campaña.

Más allá de los dos tantos, vitales para que el Avilés volviese a sonreír, lo más llamativo de la segunda mitad fue el cambio de cara del equipo, que dejó una media hora de un nivel superior. Gran parte de culpa la tuvo el citado Quicala, que fue un dolor de cabeza constante para la defensa del Arenas, aunque también hay que destacar la contundencia en los duelos del centro del campo blanquiazul. Sin embargo, cuando todo parecía ya encarrilado, los avilesinos se volvieron a desangrar por la misma herida de siempre. Un nuevo centro, esta vez de Troncho, al área acabó con Eze por los suelos y con Vizcay rematando a placer de cabeza en el área pequeña, poniendo la igualada en el marcador.

Hat-trick de Vizcay

La mala suerte se cebó, en el descuento, con el Avilés. Troncho volvió a aparecer por banda y, tras entrar en el área, colgó un pase fácil de despejar para la zaga avilesina. Sin embargo, Eze volvió a caerse al suelo y Guzmán pecó de ser demasiado blando para que Vizcay volviese a aparecer y, cuando parecía que todos firmaban el empate, poner el 3-2 en el marcador. Festival goleador del ariete del Arenas, que le metió más goles al Avilés que los que había anotado en lo que va de curso.

El Avilés no cumple con el dicho de “entrenador nuevo, victoria asegurada” y sigue mirando muy de cerca a los puestos de descenso. A la espera de que juegue el Guadalajara, que se mide al colista, la zona caliente sigue a dos puntos. Los blanquiazules suman diez encuentros sin vencer y ni el cambio de técnico parece cortar esa mala dinámica. El próximo duelo en casa ante el Ourense se antoja clave para darle la vuelta a esta situación.