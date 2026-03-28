Dónde ver el Arenas de Getxo - Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

Arranca la era Escobar en el Avilés. El técnico pacense debuta a las órdenes del cuadro blanquiazul a las 18.30 horas ante el Arenas de Getxo, conjunto que tiene a tan solo un punto por encima. El cuadro avilesino viaja a tierras vascas con la necesidad de volver a sumar de tres tras conseguir dos empates ante rivales directos como Talavera y Cacereño. Antes de arrancar la jornada los puestos de descenso estaban a dos puntos, lo que obliga a los asturianos a sacar un buen resultado en Fadura.

El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en las siguientes plataformas: LaLiga+ y Football Club.

Veinte jugadores disponibles

Para el duelo Lolo Escobar, nuevo técnico del Avilés, se ha llevado a veintiún jugadores disponibles. El pacense no podrá contar con Osky, lesionado, y tiene entre algodones a Uzkudun, Viti y Andrés Carmona. Cabe recordar que los blanquiazules llegan al duelo tras empatar en el Suárez Puerta ante el Cacereño, encuentro que, a la postre, provocó el cese de Dani Vidal.