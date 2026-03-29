El Avilés mantiene a raya los puestos de descenso: así ha sido la jornada para los intereses blanquiazules
El equipo de Lolo Escobar, pese a la derrota, se mantiene a dos puntos de la quema
Pese a la derrota en Fadura, el fin de semana puede darse por bueno para el Avilés en lo que al resto de resultados se refiere. El cuadro blanquiazul, decimoquinto clasificado, se mantiene a la misma distancia de los puestos de descenso que al inicio de la jornada: dos puntos que le permiten respirar, pero con cautela.
Los equipos que persiguen al Avilés desde los puestos de descenso, Talavera y Guadalajara, podrían haberlo superado en la tabla si llegan a ganar, pero ninguno fue capaz de sumar los tres puntos en sus respectivos compromisos. Los primeros consiguieron su cuarto empate consecutivo, esta vez contra el Tenerife de Álvaro Cervera, líder indiscutible de la categoría, en un encuentro sin goles (0-0).
Mientras que el hasta ahora colista del grupo, el Osasuna Promesas, le echó una mano a los de Lolo Escobar venciendo al Guadalajara en el descuento, en uno de los encuentros locos de la jornada (4-3). El filial rojillo fue el único de la zona baja que consiguió ganar. El próximo rival del Avilés, el Ourense, empató en casa ante la Ponferradina, mientras que el Arenteiro no pudo con Unionistas de Salamanca y ya es el nuevo colista del grupo.
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