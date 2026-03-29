Las notas de la derrota del Avilés ante el Arenas de Getxo: tres suspensos y tres notables

El Avilés sufrió una dolorosa derrota ante el Arenas de Getxo en el debut de Lolo Escobar como entrenador blanquiazul. A pesar de la buena actuación de tres de sus futbolistas, los avilesinos volvieron a caer presa de sus errores defensivas, algo que les lleva condenando toda la temporada. La defensa, una vez más, vuelve a quedar muy señalada.

EL MEJOR: Quicala

NOTABLE. Provocó el penalti del segundo gol. Fue un dolor de cabeza constante para la defensa del Arenas.

Álvaro Fernández

SUSPENSO. Volvió a la titularidad tras dos partidos fuera y concedió tres goles. Lleva desde el duelo ante el Athletic B sin dejar la portería a cero.

Guzmán Ortega

SUSPENSO. Sale en la foto del tercer gol del Arenas. Blando en defensa y poca influencia en ataque.

Babin

APROBADO. Tuvo varios buenos despejes. No pudo hacer más para frenar la sangría defensiva.

Eze

SUSPENSO. Partido danteco. Falla en los últimos dos goles del Avilés. Sigue dejando demasiado errores.

Campabadal

APROBADO. Ni destacó en defensa ni en ataque. Partido gris.

Kevin Bautista

NOTABLE. Gol y asistencia para el blanquiazul, de lo mejor esta temproada. Bien en los duelos.

Adri Gómez

APROBADO. Clave para darle equilibrio al Avilés. Lástima su lesión.

Cayarga

APROBADO. En plan de atacar al espacio no favorece sus condiciones. Cumplió.

RAÚL RUBIO

APROBADO. Poca influencia en ataque.

Santamaría

NOTABLE. Por fin volvió a ver puerta. Si el Avilés quiere salvarse necesitan su mejor versión.

También jugaron:

Andrés Carmona. APROBADO. Ayudó cen defensa.

Uzkudun. APROBADO. Regresó tras lesión.

Isi Ros. aprobado. El mejor de los suplentes.

Gete. aprobado. Puso templanza.

Javi Cueto. APROBADO. Sin tiempo.