Las notas de la derrota del Avilés ante el Arenas de Getxo: tres suspensos y tres notables
Los blanquiazules cayeron derrotados tras varios errores graves en defensa
El Avilés sufrió una dolorosa derrota ante el Arenas de Getxo en el debut de Lolo Escobar como entrenador blanquiazul. A pesar de la buena actuación de tres de sus futbolistas, los avilesinos volvieron a caer presa de sus errores defensivas, algo que les lleva condenando toda la temporada. La defensa, una vez más, vuelve a quedar muy señalada.
EL MEJOR: Quicala
NOTABLE. Provocó el penalti del segundo gol. Fue un dolor de cabeza constante para la defensa del Arenas.
Álvaro Fernández
SUSPENSO. Volvió a la titularidad tras dos partidos fuera y concedió tres goles. Lleva desde el duelo ante el Athletic B sin dejar la portería a cero.
Guzmán Ortega
SUSPENSO. Sale en la foto del tercer gol del Arenas. Blando en defensa y poca influencia en ataque.
Babin
APROBADO. Tuvo varios buenos despejes. No pudo hacer más para frenar la sangría defensiva.
Eze
SUSPENSO. Partido danteco. Falla en los últimos dos goles del Avilés. Sigue dejando demasiado errores.
Campabadal
APROBADO. Ni destacó en defensa ni en ataque. Partido gris.
Kevin Bautista
NOTABLE. Gol y asistencia para el blanquiazul, de lo mejor esta temproada. Bien en los duelos.
Adri Gómez
APROBADO. Clave para darle equilibrio al Avilés. Lástima su lesión.
Cayarga
APROBADO. En plan de atacar al espacio no favorece sus condiciones. Cumplió.
RAÚL RUBIO
APROBADO. Poca influencia en ataque.
Santamaría
NOTABLE. Por fin volvió a ver puerta. Si el Avilés quiere salvarse necesitan su mejor versión.
También jugaron:
Andrés Carmona. APROBADO. Ayudó cen defensa.
Uzkudun. APROBADO. Regresó tras lesión.
Isi Ros. aprobado. El mejor de los suplentes.
Gete. aprobado. Puso templanza.
Javi Cueto. APROBADO. Sin tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal