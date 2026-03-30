Entradas a diez euros: el Suárez Puerta quiere ser una caldera para enfrentarse al Ourense

El Avilés juega este domingo ante el Ourense una nueva final por la salvación. El club avilesino, que está a dos puntos de los puestos de descenso, quiere convertir el Suárez Puerta en una caldera para la cita y, por ello, ha sacado una nueva promoción. Las entradas para asistir al partido estarán a la venta por un precio único de diez euros, con el objetivo de conseguir una entrada de récord que dé ventaja a un equipo que suma diez encuentros seguidos sin vencer.

La venta ya está habilitada de forma online entrando en la página web del Avilés. Además, se pueden adquirir entradas de manera presencial en la tienda del club. El horario es de lunes a miércoles de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado el horario será de 10:30 a 13:30 horas y el domingo, día de partido, desde las 18:30 horas. Tanto el jueves como el viernes la tienda estará cerrada por festivo.

El Avilés se juega mucho este domingo. Tras caer ante el Arenas de Getxo, los blanquiazules necesitan una victoria que les aleje, de una vez por todas, de los puestos de descenso. Enfrente tendrán a un Ourense con el cual están empatados a puntos, pero que tiene el gol average ganado tras su victoria, en el mes de enero, por 2-0 para los gallegos. Fue ese partido el que inició la pesadilla de los avilesinos, que desde ese día solo han ganado un encuentro.