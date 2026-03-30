Ya es oficial: este es el horario del partido del Avilés ante Unionistas

Ya hay horario para el encuentro entre el Avilés y Unionistas de Salamanca. Los blanquiazules recibirán al cuadro salmantino el próximo 18 de abril, sábado, a las 16:15 horas en el Suárez Puerta. El encuentro corresponde a la jornada 33.

El Avilés se medirá a Unionistas tras dos partidos clave en su lucha por la salvación: el Ourense, al que se mide este fin de semana, y el filial de Osasuna, penúltimo clasificado. El cuadro salmantino marcha actualmente decimosegundo, con nueve puntos de distancia respecto al conjunto avilesino.

Dura remontada

En la primera vuelta, el Avilés sufrió una dura derrota ante Unionistas. Los avilesinos se adelantaron nada más empezar la segunda parte, llegando a ponerse 0-2 gracias a dos tantos de Isi Ros. Sin embargo, Dani Vidal decidió sacar al murciano del terreno de juego y, desde ese cambio, los asturianos se vinieron abajo. Los salmantinos le dieron la vuelta al encuentro, aunque el tercer tanto estuvo envuelto en la polémica. Álvaro Fernández paró un penalti a Unionistas, pero el colegiado mandó repetir la pena máxima porque, bajo su juicio, los jugadores blanquiazules invadían el área antes del lanzamiento. En el segundo lanzamiento los castellano-leoneses no fallaron, dándole la vuelta al encuentro.