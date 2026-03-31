Un ex del Avilés calienta la final por la salvación de este fin de semana: "Tengo cierto ánimo de revancha"

"Es un partido que tengo marcado en el calendario desde que salí, tengo cierto ánimo de revancha". Raúl Hernández fue una de las salidas del Avilés durante el pasado mercado invernal. El extremo madrileño cambió el Suárez Puerta para enrolarse en las filas del Ourense, club donde está teniendo una importancia capital desde su llegada. El futbolista no esconde, en declaraciones recogidas por el diario La Legión, periódico de Ourense, que tiene apuntada en rojo la cita de esta semana entre su actual equipo y el cuadro avilesino. "Si anoto lo voy a celebrar y, si anoto dos goles, mejor que uno", señaló.

Raúl Hernández detalló alguna de las claves de su salida del Avilés. "Fue en el último momento. En la primera vuelta había jugado con asiduidad y contaba con la confianza del técnico (Dani Vidal), pero a falta de tres días para el cierre de mercado el club me comunicó que no contaban conmigo. Por eso tengo marcado en el calendario el partido y tengo cierto ánimo de revancha", explica el extremo madrileño en La Legión.

El mejor gol de la temporada

Lo cierto es que, aunque Raúl Hernández tuvo protagonismo durante el primer tramo de temporada con el Avilés, con el paso de los partidos fue perdiendo importancia en los planes de Dani Vidal. El madrileño, eso sí, dejó para el recuerdo el mejor gol de la temporada del cuadro blanquiazul. Fue ante el Talavera cuando el extremo, que en aquella ocasión salió desde el banquillo, lanzó un trallazo que sirvió para que los asturianos se adelantasen en el marcador. Su etapa como jugador del Avilés la cerró con un tanto, el ya citado, en 20 partidos, trece de ellos como titular, acumulando más de 1.100 minutos