Miguel Linares repasa la actualidad del Avilés: "Temblamos con cada balón que pasa por el área"

"Cada vez que pasaba un balón por el área temblábamos, no veo al equipo cómodo en esas situaciones. Fue un partido duro". Miguel Linares, director deportivo del Avilés, no puso paños calientes tras la dura derrota sufrida el pasado sábado ante el Arenas de Getxo. El jienense mostró su preocupación por la fragilidad defensiva de su equipo, aunque subrayó que es un aspecto "corregible y fruto de la mala dinámica". Además, fue optimista de cara a la salvación avilesina. "Todos los equipos de la zona baja se cambiarían por nosotros", sentenció.

Linares confesó que, tras la derrota ante el Arenas, el primero en levantar al vestuario fue Lolo Escobar. "Viene con un objetivo claro, una perspectiva diferente, y tiene ojos positivos. Todos tenemos que tomárnoslo como él", apuntó el andaluz, que lamentó que la dinámica negativa en la que está metido el Avilés, que suma ya diez partidos sin ganar, "se ha alargado demasiado". "Las malas dinámicas son naturales, pero esta se está haciendo muy larga. Desgasta mucho. Tenemos la victoria en la cabeza, pero no llega", señaló el director deportivo.

La fragilidad defensiva

El blanquiazul puso el foco en la gran asignatura pendiente del Avilés durante esta temporada: su defensa. "Me preocupa la fragilidad defensiva, pero es algo corregible. Cada balón que pasaba por el área temblábamos. Da la sensación de que todo lo que toca nuestro área se puede convertir en gol por nuestra fragilidad mental, es algo que va más allá de lo deportivo", analizó Linares, que destacó que, con Lolo Escobar, el equipo defiende con las líneas más juntas. "El míster sabe adaptarse a muchos estilos, pero ahora se trata de ganar. No creo que vayamos a ver su sello personal, sino una idea con la que ganar el domingo", indicó el andaluz.

El andaluz, además, hizo cierta autocrítica al respecto del mercado de fichajes. "Cambiaría alguna decisión, como harían todos los clubes. Pienso mucho en el trabajo hecho. Creo que centrar todas las críticas en el mercado invernal es un error, la dinámica es tan negativa que no hemos podido ver la mejor versión de nadie", analizó Linares, que cree que "si se consigue el objetivo todo estará bien hecho". "Los fichajes están hechos con la mejor intención, para que el equipo esté en la mejor posición posible, pero influye mucho la dinámica", remarcó.

Optimista con la salvación

A pesar de esa fragilidad defensiva, Linares se mostró optimista de cara a conseguir la salvación. "Todos los equipos de abajo se cambiarían por nosotros", aseguró el director deportivo del Avilés, que cree que el club avilesino tiene ahora "ocho finales por delante". "El Ourense es un buen equipo, mezcla jugadores de nivel con la intensidad de su míster. Va a ser nuestra primera guerra", sentenció el andaluz, que pidió la unión de todo el entorno para conseguir el objetivo.