El último verdugo del Avilés, elegido entre los mejores jugadores de la jornada en Primera Federación
Txus Vizcay, ariete del Arenas de Getxo, anotó un hat-trick en la última derrota del cuadro blanquiazul
Uno de los grandes protagonistas, si no el principal, de la derrota del Avilés ante el Arenas de Getxo fue Txus Vizcay. El ariete vasco, cedido por el Athletic Club, consiguió anotar un hat-trick en la victoria del cuadro vizcaíno ante los asturianos, dándole la vuelta al 1-2 momentáneo que habían conseguido los asturianos. Su actuación le ha llevado a estar seleccionado como uno de los mejores jugadores de la jornada en Primera Federación.
Vizcay pelea por el título de mejor jugador de la jornada con Arnau, delantero del Atlético Madrileño que anotó tres tantos ante el Antequera; Andy, que dio una asistencia y también vio puerta con el Hércules ante el Marbella; y Unax, jugador del Guadalajara que anotó un hat-trick desde el banquillo pero, a pesar de su actuación, no pudo evitar la derrota de su equipo ante el filial de Osasuna.
Más goles ante el Avilés que en toda la temporada
Vizcay llegó en el pasado mercado invernal al Arenas de Getxo tras pasar la primera mitad de temporada en el filial del Athletic, donde no consiguió ver puerta. Desde su llegada al cuadro de Jon Erice sumaba, antes de medirse al Avilés, dos tantos y dos asistencias. Su mejor actuación hasta la fecha la firmó ante el cuadro avilesino, anotando más goles en un solo partido que en todo lo que llevaba de temporada.
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