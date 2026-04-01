La portería del Avilés, un debate en busca de solución de cara a las próximas finales por la salvación

El Avilés es, de manera destacada, el equipo que más goles ha encajado en lo que va de temporada en Primera Federación. El cuadro blanquiazul promedia 1,73 goles en contra por encuentro, unos datos que están llevando a los asturianos a la zona baja de la tabla. La defensa avilesina está en el punto de mira, pero la portería no se libra del escrutinio. A pesar de que, a lo largo de la temporada, los dos porteros que tiene en plantilla el Avilés, Álvaro Fernández y Nando Almodóvar, han tenido oportunidades para asentarse bajo palos, lo cierto es que ninguno de los dos está dando el nivel necesario para la categoría. El primero es el guardameta que más goles concede de la categoría, mientras que el segundo ha recibido seis goles en los tres partidos que estuvo bajo palos.

Lo cierto es que la gestión de la portería fue algo que se encasilló desde el pasado verano. Álvaro Fernández fue uno de los grandes héroes que hicieron que el Avilés ascendiese a Primera Federación, con actuaciones clave tanto en temporada regular como en las eliminatorias por el ascenso, destacando sobre todo su importancia en la semifinal del play-off ante el Antoniano. Sin sus dos paradas salvadoras en dos penaltis, el cuadro blanquiazul seguiría, un año más, en la cuarta categoría del fútbol español. Por ello, sobre el papel, el madrileño estaba destinado a ser uno de los pilares del proyecto avilesino para esta temporada. Su renovación, hecha de forma automática tras conseguir el citado ascenso, parecía un movimiento ganador.

El fichaje de Almodóvar

Teniendo el puesto de portero sénior cubierto, el fichaje de un nuevo guardameta en verano tenía una dificultad extra. El Avilés convivió durante todo el mercado con el problema de encajar sus fichas sénior, ya que el reglamento solo permite tener en plantilla a dieciocho jugadores mayores de 23 años. Esto, sumado a que el puesto de titular parecía claro, hizo que la búsqueda de un segundo cancerbero estuviese, desde el principio, muy condicionada. Aun así, llegó un Nando Almodóvar que, además de contar con experiencia en Primera Federación, parecía contrarrestar algunas de las debilidades de Álvaro Fernández. «Puedo dar mucho al equipo en el juego de pies y las acciones aéreas», detalló, en su momento, el guardameta andaluz.

Los datos de Álvaro Fernández

Sin embargo, los datos están haciendo mucha mella en ambos porteros. Álvaro Fernández es, en estos momentos, el guardameta titular de toda Primera Federación que más tantos encaja por partido con 1,7. Además, promedia 3,1 paradas por encuentro, siendo el 17.º en ese aspecto en toda la categoría. El madrileño tiene por delante a treinta y cuatro cancerberos de la categoría en cuanto a porterías a cero en lo que va de curso, logro que ha conseguido en seis ocasiones.

Los datos de Nando Almodóvar

A pesar de que Dani Vidal, antes de su cese, probó cambiar la dinámica apostando por Nando Almodóvar, el andaluz tampoco ha terminado de despejar las dudas. Cierto es que el portero promedia más paradas por partido, 2,7, que Álvaro Fernández, pero ha encajado, en los tres encuentros que ha disputado, un total de seis goles. El gaditano quedó señalado en la dura derrota ante el Celta Fortuna, donde concedió cuatro tantos, y aunque ha mejorado en los duelos ante Talavera, donde fue clave, y Cacereño, Lolo Escobar ha decidido que Fernández volviese a colocarse bajo palos.

Ahora, tras el primer encuentro de Lolo Escobar en el banquillo del Avilés, el debate en la portería blanquiazul vuelve a escena. Los asturianos tienen por delante ocho finales donde necesitan que todo funcione para conseguir la ansiada salvación. El domingo se verá si el pacense mantiene su apuesta por Álvaro Fernández o si sorprende dándole la titularidad a Nando Almodóvar.