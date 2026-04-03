La Toba vuelve a ser cuna de talento: los jugadores de su cantera que ya tiene atados el Avilés (y el siguiente en sumarse a la lista)

La Toba fue, durante muchos años, una de las grandes factorías de talento del fútbol asturiano. Nombres como los hermanos Castro, Esteban, Rafa González... Son muchos los jugadores que se forjaron en tierras avilesinas. El Real Avilés quiere volver a sacar brillo a su cantera y, por ello, durante las últimas semanas ha estado atando a varias de las joyas de sus categorías inferiores, muestra de que, cada vez más, la estructura de base blanquiazul está ganando peso. Hugo Suárez ‘Geni’, Frechilla, Miguel Muriel, Enol Cabal, Nico Palacio y Ángel Prieto han sido los protagonistas de las renovaciones, lista a la que apunta a unirse en los próximos días Nacho Puente, delantero que compagina filial y juvenil y que destaca por su voracidad goleadora.

Desde que Diego Baeza se hizo con las riendas del club siempre ha puesto el foco en la cantera. Uno de los movimientos más destacados a ese respecto en los últimos años fue la renovación, en enero de 2023, del entonces juvenil Hugo Peláez, al que se le firmó durante cuatro temporadas, hasta 2027. Otro de los jugadores que se ató durante varios años fue el pivote del juvenil Pablo Macías. El avilesino llegó a debutar como titular en el primer equipo de la mano de Javi Rozada y, ante el interés de otros clubes por sus servicios, el Avilés apostó por él firmándolo hasta 2027. Cabe recordar que el club, cuando el jugador aún estaba en categoría cadete, ya había asegurado su continuidad hasta 2026.

Hugo Suárez, el primero

El capítulo de renovaciones de esta temporada lo inauguró Hugo Suárez, conocido como ‘Geni’ en honor a su padre, leyenda del Avilés y actual entrenador del filial. El delantero suma 27 dianas en 25 encuentros, promediando más de un tanto por partido. Su gran rendimiento está siendo clave para que el juvenil blanquiazul esté liderando la categoría. Además, sus cifras le han llevado a ir convocado con el primer equipo del Avilés, aunque por ahora no ha debutado. En su caso firmó hasta 2027.

Nico Palacio compartió convocatoria con Geni en el primer equipo y, en su caso, la renovación le compromete con el cuadro blanquiazul hasta 2028. El mediocentro, criado en la cantera del Oviedo, pasó a la disciplina blanquiazul en la campaña 2024/25. Esta temporada suma tres tantos en veintiún encuentros. De él destacan su visión de juego y su talento para organizar a su propio equipo.

La portería, atada

Hasta 2028 también ha firmado con el Avilés Ángel Prieto, portero del filial. A pesar de no haber debutado todavía con el primer equipo, Prieto es un habitual en los entrenamientos del Avilés, donde trabaja junto a Álvaro Fernández y Nando Almodóvar.

El extremo Frechilla, uno de los talentos ofensivos del juvenil del Avilés, se ha comprometido con el club hasta 2027. El ovetense, que actúa como extremo, suma siete tantos en los dieciocho partidos que ha disputado esta campaña.

Renovaciones en defensa

El Avilés también ha cerrado varias renovaciones en su defensa. El primero en firmar con el cuadro blanquiazul fue Enol Cabal, uno de los fijos en la zaga, que se ha comprometido durante la próxima campaña. Otro de los defensas que ha renovado el cuadro avilesino ha sido Miguel Muriel, central nacido en 2008 que ha protagonizado la renovación más larga, hasta 2029. El defensor suma 26 encuentros como titular esta temporada, siendo uno de los jugadores que más minutos ha disputado durante la campaña. Además, ha anotado un gol.

El siguiente en sumarse a esta lista será, salvo giro de última hora, Nacho Puente. El delantero, una de las grandes esperanzas de la cantera del Avilés, suma diez tantos en los veinte encuentros que lleva disputados con el cuadro juvenil. Además, también ha contado con minutos en el filial, donde también ha hecho notar su talento goleador. Hace unas semanas dejó su impronta al protagonizar un triunfo del juvenil con un tanto el sábado y, al día siguiente, ver puerta en el minuto 90 para que el filial pudiese llevarse los tres puntos.